За сутки в Ленобласти в двух ДТП погибли четыре человека

За одни сутки, 26 декабря, на дорогах Ленинградской области произошло два смертельных дорожно-транспортных происшествия. В результате аварий погибли четыре человека.

Первое происшествие случилось вечером на 11-м километре автодороги «Песочное-Киссолово» во Всеволожском районе. По предварительной информации, автомобиль Infiniti QX60, управляемый 38-летней женщиной, сбил 18-летнего пешехода, который шел посередине полосы. От удара молодого человека отбросило на встречную полосу, где его по касательной сбил другой автомобиль. Пешеход скончался на месте.

Вторая авария произошла утром на трассе «Огоньки-Стрельцово-Толоконниково» в Выборгском районе. Водитель Mitsubishi Lancer при обгоне в запрещенном месте выехал на встречную полосу и столкнулся с кроссовером Changan Uni-K. В результате ДТП водитель Mitsubishi и двое его пассажиров погибли на месте. Водитель второго автомобиля с травмами средней тяжести госпитализирован.

Как сообщили в пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, по фактам обоих происшествий проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства.