До конца года на Земле не ожидается магнитных бурь

Геомагнитная обстановка на Земле сохранит стабильность до конца 2025 года.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, в оставшиеся дни до наступления Нового года геомагнитная обстановка будет оставаться спокойной. Возможные солнечные вспышки уже не смогут оказать влияния на Землю.

Согласно прогнозу ученых, 28 декабря также не ожидается каких-либо возмущений магнитного поля планеты. Вспышечная активность на Солнце, хотя и сохранится на умеренно повышенном уровне, не будет создавать рисков для геомагнитной обстановки.

Таким образом, время до 1 января 2026 года должно пройти без магнитных бурь.