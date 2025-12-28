К Новому году высота снежного покрова в Петербурге достигнет 7 сантиметров

Высота снежного покрова в Санкт-Петербурге к 1 января 2026 года может увеличиться от четырех до семи сантиметров. По прогнозам синоптиков, до конца года в городе сохранится зимняя погода без оттепелей.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в оставшиеся дни до Нового года на территории Северной столицы ожидаются ежедневные снегопады. По его прогнозу, оттепелей в этот период не предвидится, что позволит сформироваться устойчивому снежному покрову.

Согласно данным в Telegram-канале метеоролога, высота снежного покрова к началу новогодних каникул может составить от четырех до семи сантиметров. По словам Леуса, таким образом город встретит 2026 год с по-настоящему зимней погодой.

По данным городской метеостанции, 28 декабря высота снежного покрова в Петербурге составляла один сантиметр.

Отметим, что утром 28 декабря в отдельных районах Ленинградской области высота снежных сугробов достигала 12-13 сантиметров.