Жители Ленобласти могут бесплатно получить новогоднюю ель

Жителям Ленинградской области доступна возможность бесплатно получить новогоднюю елку, обратившись в лесничества региона. Акция направлена на сохранение лесов и предотвращение незаконных рубок.

Представители Комитета по природным ресурсам Ленинградской области напомнили о проведении традиционной акции. Так, жители региона могут легально и бесплатно заготовить новогоднюю елку. Данные правила призваны способствовать сохранению лесного фонда и снижению количества незаконных рубок в предпраздничный период.

Акция стартовала 1 декабря 2025 года и будет действовать до 10 января 2026 года, добавили в комитете.

Для получения дерева желающим необходимо обратиться в одно из областных лесничеств, оформить соответствующий договор и строго соблюдать установленные правила заготовки новогодних елей.