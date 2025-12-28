Никита Михалков отказался раскрыть имя друга, облившего Путина вином

Никита Михалков отказался раскрыть личность своего друга, который, по рассказу президента Владимира Путина, облил его красным вином на одном из юбилеев режиссера.

В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» кинорежиссер прокомментировал историю, ранее рассказанную президентом Владимиром Путиным. В документальном фильме Путин вспоминал, как на одном из юбилеев Михалкова в гостях у режиссера один из его друзей случайно облил президента красным вином.

На вопрос журналиста Павла Зарубина о том, кто именно был виновником инцидента, Михалков отвечать отказался. Со смехом он заметил, что если сам президент не назвал имени, то он не может «сдать» этого человека.

Отдельно режиссер отметил реакцию самого главы государства на произошедшее. Когда обливший его человек предложил купить новую рубашку, президент ответил отказом, сказав, что у него уже есть.