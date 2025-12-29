Путин законодательно закрепил наличие крестов на коронах и державе герба

Президент России Владимир Путин подписал закон, детализирующий описание государственного герба. Теперь в нем официально закреплено наличие крестов на коронах и державе.

Содержание поправок

Путин подписал закон, закрепляющий наличие крестов на коронах и державе государственного герба. Изменения внесены в федеральный закон «О Государственном гербе Российской Федерации».

Теперь в описание государственного герба России вносятся дополнительные детали. Малые короны, большая корона и держава, являющиеся неотъемлемыми элементами герба, увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами.

Данные изменения вносятся в действующий федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 года № 2-ФКЗ. Таким образом, законодательно закрепляется визуальная деталь, присутствующая в изображении герба с начала 2000-х годов.

Предыстория и цель законопроекта

Инициатива была подготовлена и внесена в Государственную думу большой группой депутатов. Как пояснили авторы инициативы, причиной стали многочисленные обращения граждан, а также случаи искажения герба в публичном пространстве, когда кресты на коронах и державе могли отсутствовать или заменяться иными графическими элементами.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости предотвратить подобные искажения государственных символов. Парламентарии подчеркивали, что цель поправок — не изменение герба, а уточнение его описания для приведения в соответствие с историческим и геральдическим каноном, а также исключение возможности произвольных трактовок при воспроизведении.

Обоснование и позиции депутатов

В ходе обсуждения законопроекта депутаты приводили различные аргументы в его поддержку. Часть парламентариев связи инициативу с текущим историческим контекстом, отметив важность фиксации подлинного изображения символа государственности. Некоторые депутаты пояснили, что в геральдике не бывает мелочей, а крест как элемент несет в себе глубокие исторические смыслы, символизируя служение и духовные основы.

По словам законотворцев, поправки устраняют законодательный пробел, поскольку на утвержденном в 2000 году оригинальном изображении герба кресты присутствуют, но в тексте закона ранее отдельно не упоминались, что иногда приводило к их «исчезновению» по вольности исполнителей.