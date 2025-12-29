Нейрохирург Эбен Александр рассказал о загробной жизни после пребывания в коме

Нейрохирург описывает опыт пребывания в коме как путешествие в иное измерение. Его история ставит под сомнение традиционные научные представления о сознании.

История болезни и научный парадокс

Бывший преподаватель нейрохирургии Гарвардской медицинской школы и нейрохирург Эбен Александр оказался в уникальной ситуации. Шесть лет назад он впал в глубокую кому, вызванную редкой формой бактериального менингита, которая практически уничтожила функции его неокортекса. Медицинские наблюдения и сканирование зафиксировали полное отсутствие активности в тех отделах мозга, которые традиционно связывают с сознанием и мышлением.

Однако Александр в беседе с Daily Mail сообщил, что в этот момент его субъективное восприятие не прекратилось, а, напротив, отправилось в сложное путешествие по иным реальностям. Этот опыт он рассматривает как доказательство возможности существования сознания независимо от деятельности физического мозга.

Описание пережитого опыта

В своих воспоминаниях Эбен Александр детализирует многоэтапное путешествие, начавшееся в темном, первобытном пространстве. Впоследствии он описывает переход в ярко освещенную, наполненную жизнью и музыкой долину, которая воспринималась им как более реальная, чем привычный мир.

Ключевыми элементами этого опыта стали ощущение абсолютного единства всего сущего, встреча с бестелесными сущностями, излучающими звуки чистой радости, и контакт с верховным существом, пронизанным безусловной любовью. Особое место в повествовании занимает образ женщины-проводницы, чей взгляд передал ему послание о всеобщей любви и отсутствии страха.

Неожиданное подтверждение и последствия

После семидневной комы Александр неожиданно пришел в себя, полностью восстановив после длительной реабилитации свои профессиональные навыки. Самым поразительным для него стало событие, произошедшее спустя несколько месяцев после выздоровления.

Получив от родственников фотографию своей биологической сестры Бетси, о существовании которой он знал, Александр узнал в ней черты той самой женщины-проводницы из своих коматозных видений.

Это совпадение он считает объективным доказательством реальности пережитого, отрицая версию о галлюцинации или сне. Данный случай, наряду с другими подобными историями, ставит перед наукой сложные вопросы о природе сознания и интерпретации околосмертного опыта.