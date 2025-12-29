Спасатели вывели заблудившуюся в лесу под Шумом женщину во время метели

Спасатели эвакуировали женщину, которая заблудилась в лесу вблизи станции Шум в Кировском районе Ленобласти во время сильного снегопада. Поисковые работы проводились совместно с добровольцами.

Сообщение о пропавшей поступило в аварийно-спасательную службу Ленинградской области 29 декабря. Инцидент произошел в лесном массиве между железнодорожными станциями Шум и 95 километром. Именно там женщина потеряла ориентацию в условиях сильного снегопада.

К поискам была привлечена дежурная смена поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург. Также на месте происшествия работали добровольцы поисково-спасательного отряда «Экстремум». Об этом сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

В итоге спасатели обнаружили и вывели пострадавшую из лесной зоны, после чего передали ее заявителю. От предложенной медицинской помощи женщина отказалась.