Почти сто жителей Ленобласти сыграли свадьбы в новогоднюю ночь

В Ленинградской области 31 декабря 2025 года 96 человек вступили в брак.

За день отделы ЗАГС на территории региона приняли 48 пар. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

В целом по итогам 2025 года количество браков в Ленинградской области выросло на 2,5%. Самым популярным днем для регистрации отношений стало 25 июля. В эту дату свои союзы официально закрепили 172 пары, что сделало ее рекордной по количеству свадеб в течение года.

Решение об организации работы ЗАГС в последний день года было принято для удовлетворения спроса жителей, желающих сочетаться браком в символичную дату. Это позволило парам начать новый, 2026 год уже в статусе супругов.