Евгений Петросян отказался от выступлений на новогодних корпоративах

Юморист Евгений Петросян отказался от всех выступлений на новогодних корпоративах, включая предложение о частном концерте за десять миллионов рублей.

Как сообщает Telegram-канал Mash, юморист тщательно подходит к выбору мероприятий, где готов выступить. Корпоративы не входят в круг его профессиональных интересов.

Единственным исключением станет сольный концерт в Кремлевском дворце, который Петросян даст в честь своего 80-летия. Все остальное время артист проводит дома с семьей и занимается своим здоровьем.

По словам самого Петросяна, к юбилейному концерту он подошел крайне ответственно, полностью погрузившись в подготовку и ежедневные репетиции. Он отметил, что артисты, как и спортсмены, должны постоянно поддерживать свою профессиональную форму, что касается не только исполнителей, но и авторов-юмористов.