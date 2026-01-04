К Земле приближается еще одна комета

Комета 24P/Шомасса 4 января 2026 года пройдет на минимальном расстоянии от Земли, примерно в 88,76 миллиона километров.

Об этом сообщил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов. По словам астронома, объект будет виден в любительский телескоп. Комета достигнет восьмой звездной величины, что примерно в пять раз тусклее порога видимости невооруженным глазом.

Как пишет ТАСС, для наблюдений ученый рекомендует уехать за город, подальше от городской засветки, и смотреть на небо во второй половине ночи.

Напомним, что в 2024 году астрономы-любители уже могли наблюдать другую комету — 3I/ATLAS, которая стала самой яркой за последние несколько лет и была видна невооруженным глазом в ноябре. Часть жителей Земли считают, что это мог быть корабль пришельцев.

Комета 24P/Шомасса абсолютно безопасна для Земли, а 8 января она достигнет перигелия — ближайшей к Солнцу точки своей орбиты.