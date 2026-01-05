Приставы взыскали задолженности по зарплатам на 6 млрд рублей в 2025 году

Российские судебные приставы за первые 11 месяцев 2025 года взыскали с работодателей долги по заработной плате на сумму шесть миллиардов рублей.

С января по ноябрь 2025 года взыскано 6 млрд рублей задолженности по зарплате. За аналогичный период 2024 года эта сумма составляла 4,4 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов.

Представители ведомства добавили, что за первые 11 месяцев минувшего года приставы вели 110 тысяч исполнительных производств о взыскании с работодателей долгов по заработной плате перед работниками. Принудительное исполнение выплат обеспечено в рамках 87,3 тысячи (79,4%) таких производств.

В 2024 году приставы вели 121 тысячу исполнительных производств по взысканию долгов по зарплате. В 2015 году их число составляло 560 тысяч.