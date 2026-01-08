Почти 90% пожилых россиян пройдут диспансеризацию в 2030 году

Правительство России утвердило план, согласно которому не менее 90% граждан старше трудоспособного возраста, подлежащих диспансерному наблюдению, должны быть им охвачены к 2030 году.

Реализация поставленной задачи поручена региональным органам власти и Министерству здравоохранения РФ. Они должны ежегодно отчитываться о проделанной работе перед Минздравом и Минтрудом. План также включает обеспечение более доступной медицинской помощи для пожилых людей, проживающих в отдаленной местности, и расширение сети «школ здоровья» для пациентов с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

К 2030 году планируется провести не менее 800 телемедицинских консультаций по гериатрии с ведущими федеральными центрами. Кроме того, доля пациентов с хроническими заболеваниями, вставших на диспансерный учет у участковых терапевтов, должна достигнуть 70%. Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения была утверждена правительством в апреле и рассчитана на период до 2030 года.