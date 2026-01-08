Свыше 20 тысяч пассажиров отправились в путешествия с автовокзала Петербурга

В первую неделю нового года с Автовокзала Санкт-Петербурга отправились в путешествия более чем 20 тысяч пассажиров.

С 31 декабря по 7 января было выполнено 744 рейса, общий пассажиропоток составил 20 615 человек, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Наибольшей популярностью пользовались маршруты в Таллин, Устюжну, Москву и Минск. Максимальное число пассажиров перевезли на направлениях: Таллин — 2 479 человек, Устюжна — 1 802, Москва — 1 746, Минск — 1 595.

Врио председателя Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Дмитрий Ваньчков отметил, что автовокзал успешно справился с повышенной нагрузкой в праздничный период благодаря слаженной работе персонала и перевозчиков.

Автовокзал продолжает оставаться ключевым транспортным узлом, обеспечивающим сообщение с регионами России и зарубежными городами.