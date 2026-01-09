Лошадь лягнула двухлетнюю девочку в деревне Муховицы

Следственные органы возбудили уголовное дело из-за оставления в опасности двухлетней девочки в деревне Муховицы Ломоносовского района. Ребенка лягнула лошадь, после чего ей потребовалась медицинская помощь.

По данным следствия, инцидент произошел 8 января 2026 года. Двухлетняя девочка находилась вместе с матерью на территории частного домовладения в деревне Муховицы. Она подбежала к лошади, после чего животное лягнуло ребенка, попав в область лица.

В настоящее время пострадавшая помещена в медицинское учреждение, где ей была оказана вся необходимая помощь. По предварительной оценке медиков, угрозы жизни и здоровью ребенка нет.

Следственным отделом было возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Ленинградской области.

В рамках дела проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, которые способствовали инциденту.