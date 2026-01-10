В Петербурге возбуждено дело о нападении на полицейских

Следователи возбудили уголовное дело после применения насилия и угроз в отношении сотрудников полиции. Фигурант обвиняется в нанесении удара дежурному и попытке нападения на участкового.

По предварительным данным, 8 января 2026 года 30-летний мужчина находился в отделе полиции Невского района Санкт-Петербурга. Там он нанес удар рукой в голову дежурному дежурной части.

На следующий день подозреваемый снова оказался в том же отделе полиции. Он угрожал участковому, а затем попытался ударить его шваброй. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ CК России по Санкт-Петербургу.

Правоохранители задержали жителя Северной столицы. Следствие направило в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения.