В Ленобласти в 2026 году благоустроят более чем 150 общественных пространств

В 2026 году в Ленинградской области планируется благоустроить свыше 150 общественных пространств. В регионе появятся новые спортивные и детские площадки, парки и променады.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» будут преображены 94 территории. Также запланировано благоустройство 60 дворовых территорий. Помимо этого, в области реализуют пять проектов-победителей Всероссийского конкурса.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области. Мероприятия направлены на повышение комфорта городской и сельской среды.