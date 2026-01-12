Врачи предупредили об опасности уборки снега для сердца в мороз

Зимняя уборка снега может представлять серьезную опасность для сердечно-сосудистой системы, особенно для людей с хроническими заболеваниями. Резкие физические нагрузки на морозе способны привести к тяжелым последствиям, включая инфаркт.

При низких температурах сосуды сужаются, что повышает давление и заставляет сердце работать с удвоенной силой. Даже для здорового человека такая нагрузка может быть рискованной, а для тех, кто уже сталкивался с инфарктом или страдает гипертонией, угроза возрастает в разы. Врачи отмечают, что первые тревожные симптомы — одышка, боль в груди, слабость — часто игнорируются, пишет 110km.ru.

Кардиологи рекомендуют перед началом работы немного размяться и дать организму адаптироваться к холоду. Убирать снег следует медленно, небольшими порциями, с частыми перерывами. При появлении дискомфорта необходимо сразу остановиться. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями лучше поручить уборку другим или использовать инструменты, снижающие нагрузку. Специалисты подчеркивают, что в таких случаях безопасность здоровья должна быть приоритетом.