Алексей Чадов рассказал творческом наследии Игоря Золотовицкого

Даниил Александров
Фото: скриншот видео с YouTube-канала "Телеканал Культура"

Кинорежиссер и актер Алексей Чадов поделился воспоминаниями о ректоре Школы-студии МХАТ Игоре Золотовицком, скончавшемся 14 января.

Чадов в разговоре с 360.ru охарактеризовал Золотовицкого как прекрасного актера и ориентира для студентов. По словам режиссера, ректор понимал, что готовит артистов высокого уровня, и сам был яркой личностью.

Свыше 40 лет своей жизни Золотовицкий посвятил МХТ имени Чехова. В пресс-службе театра его назвали близким человеком, источником радости и добра, всегда первым приходившим на помощь тем, кто оказывался в трудной ситуации.

По предварительным данным, причиной смерти артиста стал рак желудка, с которым он боролся с прошлого года.

Прощание с ректором пройдет на сцене МХТ имени Чехова. Точные дату и время церемонии объявят дополнительно.

