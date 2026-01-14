Три дома в Мурино подключили к сетям природного газа

Во Всеволожском районе Ленинградской области было завершено подключение трех многоквартирных домов к магистральному природному газу.

Почти 200 квартир домов в Мурино перешли с баллонного газа на экономичное топливо для приготовления пищи.

Ранее собственники квартир использовали для приготовления пищи сжиженный углеводородный газ, поставляемый в баллонах, который является менее выгодным вариантом. Переход на магистральный газ позволит жителям данных домов снизить свои расходы на коммунальные услуги.

Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» Вячеслав Бузин отметил, что в 2025 году работы по переводу на природный газ были выполнены также в 42 многоквартирных домах, расположенных в Тихвинском, Тосненском, Кингисеппском, Лодейнопольском и Волосовском районах региона.

Бузин подчеркнул, что работа по переводу многоквартирных домов с сжиженного углеводородного газа на природный продолжается в плановом порядке.