Петербуржец получил 1,3 миллиона рублей за падение снега на крышу иномарки

Судебные приставы Санкт-Петербурга взыскали с управляющей компании свыше 1,3 миллиона рублей за падение снега на автомобиль.

В декабре 2023 года местный житель обнаружил повреждения на своем автомобиле марки Nissan Teana.

У машины было разбито лобовое стекло и повреждена крыша из-за падения снежно-ледяной массы с крыши одного из домов набережной реки Карповки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Коммунальная служба отказались добровольно возместить ущерб. В результате 61-летний автовладелец обратился в суд.

Суд определил общую сумму взыскания. Она включает стоимость восстановительного ремонта, штраф и компенсацию морального вреда и превышает 1,3 миллиона рублей. После получения исполнительного листа судебные приставы возбудили исполнительное производство.

Управляющую организацию уведомили о начале производства и предупредили о последствиях неисполнения судебного решения. Деньги перечислили на депозитный счет районного отдела только после применения принудительных мер к автопарку организации. С неё также взыскали исполнительский сбор.

После поступления средств взыскателю исполнительное производство завершили фактическим исполнением.