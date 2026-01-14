Нейрофизиолог Павлова предупредила о негативных последствиях недосыпа

Сокращение времени сна прежде всего лишает организм фазы глубокого восстановления. Это приводит к раздражительности и снижению концентрации.

Психолог и нейрофизиолог Ирина Павлова в беседе с RuNews24.ru сравнила сон не с паузой, а с активной фазой внутренней работы, подобной ночной смене на предприятии.

Она выделила две ключевые фазы. Первая — это медленноволновой глубокий сон. В этой фазе происходит «технический осмотр» и ремонт организма: вырабатываются восстанавливающие гормоны, укрепляется иммунитет и пополняются энергетические запасы.

Вторая фаза под названием быстрый сон архивирует дневные впечатления и завершает эмоциональные переживания через сновидения, освобождая оперативную память.

Нарушение этих процессов, особенно сокращение времени глубокого сна, ведет к неполному восстановлению нервной системы. Результатом становятся утренняя раздражительность, «туман» в голове и рассеянное внимание. Хроническое прерывание быстрого сна не позволяет психике завершить переживания. Подобное состояние может вылиться в психосоматические симптомы, такие как головные боли или мышечные спазмы.

В повседневной жизни психолог рекомендует встраивать компенсаторные механизмы. Наиболее важным является правило обязательных «отсыпных». По ее словам, хотя бы раз в неделю необходимо позволять себе спать без будильника, чтобы организм мог добрать недостающие циклы.

Также специалист рекомендует проветрить комнату, использовать затемняющие шторы, отказаться от тяжелой пищи и ярких экранов за час до сна.