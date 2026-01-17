Эксперт Беляев рассказал о размере пенсии Ларисы Долины

Певица Лариса Долина каждый месяц получает пенсию не менее 85 тысяч рублей. В то же время предстоящий юбилейный концерт артистки в Обнинске пока не пользуется высоким спросом у публики.

Финансовый эксперт Михаил Беляев в беседе с «СтарХит» сообщил о размере пенсионного обеспечения народной артистки России Ларисы Долиной. По его расчетам, ежемесячные выплаты составляют не менее 85 тысяч рублей. Эта сумма складывается из страховой части, накопленной за более чем 54-летнюю творческую деятельность, а также надбавок за государственные звания и награды.

Беляев отметил, что даже в случае завершения карьеры певица не столкнется с финансовыми трудностями.

При этом предстоящий юбилейный концерт Долиной в Обнинске пока не вызывает ажиотажа. На данный момент в зале городского Дворца культуры, рассчитанном на 700 мест, продано свыше 100 билетов. Концерт носит название «Юбилей в кругу друзей» и приурочен к 55-летию сценической деятельности певицы.