Спасатели вывели около 40 человек из горящего дома в Никольском

Около 40 человек были эвакуированы спасателями из горящего многоквартирного дома в городе Никольское Тосненского района. В ходе пожара пострадавших не зафиксировано.

Сообщение о пожаре спасатели получили 17 января. Пламя вспыхнуло около 16:30 в многоквартирном жилом доме в городе Никольское. Огонь охватил около 20 квадратных метров здания.

По предварительной информации, пожар начался на балконе квартиры на седьмом этаже и перекинулся на балкон этажом выше. Прибывшие пожарные подразделения оперативно локализовали и ликвидировали открытое пламя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Во время тушения пожара спасатели эвакуировали около 40 человек. Для вывода десяти из них потребовалось специальное оборудование. Также специалисты вынесли собаку из горящей квартиры. В ходе происшествия никто не пострадал.

Для полного тушения пожарным пришлось пролить водой несколько квартир по всему стояку. Электроснабжение в доме отключили из-за спасательных работ и риска короткого замыкания.