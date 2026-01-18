Ксения Собчак назвала жлобством сервис фешенебельного парижского отеля

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак раскритиковала сервис и условия проживания в парижском пятизвездочном отеле Hоtel de Crillon. По ее словам, номер был слишком маленьким, заказ на сок выполнили неверно, а в душевой не оказалось вытяжки.

Собчак сделала остановку в Париже по пути в Куршевель. В социальных сетях она опубликовала критический отзыв о сервисе пятизвездочного отеля Hotel de Crillon у Елисейских Полей. Она назвала уровень обслуживания жлобским и отметила, что размер номера меньше площади ее собственного дома.

Кроме того, телеведущая пожаловалась и на качество питание. Ассистент отправился выполнить заказ Собчак на зеленый сок из яблок, огурцов и сельдерея, но принес салат айсберг.

Журналистка также раскритиковала душевую комнату. Она отметила отсутствие вытяжки и нормального душа при наличии 148 режимов работы.