Возвращение оценки за поведение в школы вызывает споры

Обсуждение возвращения оценки за поведение в российские школы с 1 сентября 2026 года разделило общество.

Инициатива Минпросвещения рассматривается как попытка ответить на острый социальный запрос, но несет в себе значительные риски. Об этом в беседе с RuNews24.ru заявил эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук при НИЯУ МИФИ Яков Якубович.

Исторический контекст и современные реалии

Истоки оценки за поведение лежат в советской эпохе, когда школа была мощным инструментом идеологического воспитания. Однако современная школа существует в иных условиях. Ее задача — создать условия для самоопределения и социализации личности. На смену авторитарной педагогике пришли принципы сотрудничества и диалога.

Цели и скрытые риски инициативы

Официально цель введения оценки — усилить воспитательную функцию и защитить авторитет педагога. Ключевой риск — подмена живой воспитательной работы формальным контролем. В условиях высокой нагрузки учитель может выбрать простой путь, поставив «неуд», вместо вникания в мотивы поступка.

Проблема субъективности критериев

Критерии — «соблюдение дисциплины», «социальное взаимодействие», «личностные качества» — крайне сложно формализовать. Их интерпретация остается на усмотрение педагога, что ведет к субъективности. Система может поощрять конформизм и оказывать давление на всех участников процесса.

Альтернативы современной педагогики

Современная педагогика предлагает более тонкие инструменты воспитания, чем формальная оценка. Это интерактивные методы, такие как дебаты и социальные проекты, психолого-педагогическое сопровождение, а также целостные воспитательные системы, включающие самоуправление и волонтерство.

Экспертное заключение

Возвращение оценки отражает общественную тревогу за нравственное состояние молодежи. Однако в эпоху персонализированного образования этот шаг выглядит архаичным. Успех будет зависеть от того, удастся ли наполнить оценку воспитательным смыслом и интегрировать ее в широкий спектр современных педагогических практик. В противном случае это создаст лишь видимость порядка.