Профессор Виноградов рассказал о способах выйти на пенсию досрочно в 2026 году

В 2026 году возраст выхода на страховую пенсию по старости на общих основаниях составит 64 года для мужчин и 59 лет для женщин. Эксперт разъяснил, какие категории граждан сохранят право на досрочное назначение выплат.

Общие требования и возможность «докупки» стажа

Профессор и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с «Прайм» сообщил, что для назначения страховой пенсии по старости в 2026 году необходимо иметь минимум 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. При недостатке стажа граждане, за исключением самозанятых, могут компенсировать его за счет добровольных страховых взносов, но не более чем на 7,5 лет. Для самозанятых подобных ограничений не установлено.

Льготные категории по стажу

Досрочную пенсию назначают мужчинам с 62 лет при стаже от 42 лет и женщинам с 57 лет при стаже от 37 лет.

Отдельные льготы предусмотрены для многодетных матерей. При воспитании троих детей пенсия может быть назначена в 57 лет, четверых — в 56 лет. Матери пяти и более детей получают право выйти на пенсию в 50 лет при соблюдении общих требований к стажу и баллам.

С 2026 года периоды ухода за каждым ребенком до полутора лет будут полностью засчитываться в страховой стаж одному из родителей с начислением пенсионных коэффициентов: 1,8 балла за первого ребенка, 3,6 — за второго, 5,4 — за третьего и последующих.

Специальные профессиональные и территориальные льготы

Для граждан, занятых на работах с тяжелыми или опасными условиями труда, сохраняется возможность выхода на пенсию в 50 лет (мужчины) и 45 лет (женщины) при наличии специального стажа. Медики и педагоги могут реализовать свое право на досрочную пенсию в 2026 году, если выработали необходимый специальный стаж еще в 2021 году.

Работники районов Крайнего Севера и приравненных местностей при стаже 15 и 20 лет соответственно получают снижение пенсионного возраста на пять лет, что в 2026 году позволит мужчинам выйти на пенсию в 59 лет, а женщинам — в 54 года.

Особые случаи для безработных

Безработные граждане предпенсионного возраста также могут претендовать на досрочную пенсию. В 2026 году к этой категории относятся мужчины 59 лет и женщины 54 лет, уволенные по сокращению штата или при ликвидации организации. При наличии необходимого страхового стажа (25 лет для мужчин и 20 лет для женщин) и 30 пенсионных коэффициентов служба занятости может предложить им назначение пенсии досрочно, но не ранее чем за два года до общеустановленного пенсионного возраста.