Водителям из Петербурга разрешат исправлять ошибки в парковочном приложении

Водители получат возможность в течение суток исправить опечатки в номере автомобиля или неверно выбранную зону.

В Санкт-Петербурге разработан проект постановления, который позволит водителям в течение суток исправлять технические ошибки, допущенные при оплате парковки через мобильное приложение. Об этом сообщил председатель постоянной комиссии по транспорту в Законодательном собрании Алексей Цивилев.

По словам депутата, с соответствующей инициативой комиссия обратилась к вице-губернатору Северной столицы Кириллу Полякову в конце 2025 года. В своем Telegram-канале Цивилев отметил, что опечатка в номере автомобиля или неверно выбранная парковочная зона часто приводят к штрафам в размере трех тысяч рублей, а также вынуждают водителей тратить время на их обжалование.

Особенно актуальной парламентарий назвал проблему «разрыва сессии» Она возникает, когда пользователь забывает своевременно продлить оплату. Если он вносит деньги позже, по действующим правилам последующий платеж не отменяет штраф за пропущенный период.

В официальном ответе Поляков сообщил о готовящемся проекте постановления. Он даст возможность вносить исправления в данные парковочной сессии до конца текущих суток. Документ сейчас проходит стадию согласования.

Проект предусматривает право пользователей корректировать сведения о госномере автомобиля, номере парковочной зоны и времени окончания сессии. Это нововведение направлено на создание удобных условий для добросовестных водителей, которые готовы оплатить услугу, но столкнулись с техническим сбоем или проявили забывчивость.

Цивилев также добавил, что Министерство транспорта России готовит федеральный законопроект о внедрении механизма постоплаты за парковку. Он позволит оплатить стоянку не в момент ее начала, а в течение определенного времени после этого.