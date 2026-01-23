Улететь из Москвы в Петербург разрешат без паспорта

С 1 июня 2026 года «Аэрофлот» начнет пилотный проект, позволяющий пассажирам рейсов Москва — Санкт-Петербург проходить на борт самолета без предъявления бумажного паспорта. Вместо документа для идентификации будет использоваться Единая биометрическая система, связанная с учетной записью на портале Госуслуг.

Эксперимент стартует на рейсах «Аэрофлота» по маршруту Москва (Шереметьево) — Санкт-Петербург (Пулково) — Москва, сообщает «Москва.ру».

Технология предполагает цифровое подтверждение личности пассажира через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Участие в проекте будет добровольным. Присоединиться к нему смогут не только граждане России, но также иностранцы и лица без гражданства.

Полный отказ от документов при этом невозможен. Сотрудник службы транспортной безопасности в любой момент может потребовать удостоверение личности на входе в зону предполетного досмотра, и пассажир обязан будет его предъявить.

Напомним, что о разработке подобного сервиса стало известно еще в конце декабря 2025 года. Тогда сообщалось о планах провести эксперимент в московских и петербургских аэропортах в течение 2026–2027 годов.