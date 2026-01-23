Пятница, 23 января 2026
Новости

Улететь из Москвы в Петербург разрешат без паспорта

Даниил Александров
Фото: abn.agency

С 1 июня 2026 года «Аэрофлот» начнет пилотный проект, позволяющий пассажирам рейсов Москва — Санкт-Петербург проходить на борт самолета без предъявления бумажного паспорта. Вместо документа для идентификации будет использоваться Единая биометрическая система, связанная с учетной записью на портале Госуслуг.

Эксперимент стартует на рейсах «Аэрофлота» по маршруту Москва (Шереметьево) — Санкт-Петербург (Пулково) — Москва, сообщает «Москва.ру».

Технология предполагает цифровое подтверждение личности пассажира через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Участие в проекте будет добровольным. Присоединиться к нему смогут не только граждане России, но также иностранцы и лица без гражданства.

Полный отказ от документов при этом невозможен. Сотрудник службы транспортной безопасности в любой момент может потребовать удостоверение личности на входе в зону предполетного досмотра, и пассажир обязан будет его предъявить.

Напомним, что о разработке подобного сервиса стало известно еще в конце декабря 2025 года. Тогда сообщалось о планах провести эксперимент в московских и петербургских аэропортах в течение 2026–2027 годов. 

Долина оплатила задолженность по ЖКХ за спорную квартиру в Хамовниках

Лариса Долина погасила задолженность по коммунальным услугам за спорную квартиру в Хамовниках.Урегулирование вопроса по коммунальным платежамАдвокат покупательницы квартиры Полины Лурье, Светлана Свириденко, сообщила ТАСС, что певица Лариса Долина полностью полностью оплатила жилищно-коммунальные услуги за квартиру в Ксеньинском переулке.По словам адвоката, оплата проведена и за последний расчетный период. В связи с этим у новой владелицы квартиры претензий по данной статье не имеется.Ранее сторона Лурье анонсировала подготовку искового заявления о взыскании с Долиной судебных издержек, включая затраты на государственные пошлины, услуги адвокатов и отчет об оценке недвижимости.Завершение процедуры выселения и планы на квартируПроцесс освобождения певицей квартиры завершился передачей ключей адвокату Полины Лурье. Как сообщила Свириденко, процедура прошла без инцидентов, а ключи были отданы добровольно, после чего Федеральная служба судебных приставов прекратила...
Читать далее
Профессор Виноградов рассказал о способах выйти на пенсию досрочно в 2026 году

В 2026 году возраст выхода на страховую пенсию по старости на общих основаниях составит 64 года для мужчин и 59 лет для женщин. Эксперт разъяснил, какие категории граждан сохранят право на досрочное назначение выплат.Общие требования и возможность «докупки» стажаПрофессор и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с «Прайм» сообщил, что для назначения страховой пенсии по старости в 2026 году необходимо иметь минимум 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. При недостатке стажа граждане, за исключением самозанятых, могут компенсировать его за счет добровольных страховых взносов, но не более чем на 7,5 лет. Для самозанятых подобных ограничений не установлено.Льготные категории по стажуДосрочную пенсию назначают мужчинам с 62 лет при стаже от 42 лет и женщинам с...
Читать далее

