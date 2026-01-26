В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за морозов

В Санкт-Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности из-за аномально низких температур. Температура воздуха опустилась на 7-8 градусов ниже климатической нормы.

По данным Росгидрометцентра, до 10 часов утра 26 января ожидается дальнейшее понижение температуры до -20 градусов.

Как пояснил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, погода над городом определяется периферией приближающегося с юго-запада циклонического вихря. Он принесет плотную облачность, местами небольшой снег, а дневные температуры останутся ниже средних многолетних значений.

По прогнозу синоптика, температура воздуха в городе сегодня составит от -10 до -12 градусов, в Ленинградской области — от -9 до -14 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление упадет ниже нормы, до 758 миллиметров ртутного столба.

Синоптик сообщил, что во вторник местами выпадет небольшой снег, а ночью термометры покажут -11…-13 градусов, днем -9…-11 градусов.