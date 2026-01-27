В Ленобласти выбрали проект музейного комплекса памяти жертв геноцида

В Ленинградской области определили победителя международного конкурса на лучшую архитектурную концепцию музейного комплекса. Он будет создан рядом с Мемориалом жертв нацистского геноцида в деревне Зайцево.

Комиссия определила победителя международного конкурса на архитектурную концепцию музейного и научно-просветительского комплекса. Объект планируется создать при Мемориале жертв нацистского геноцида в деревне Зайцево Гатчинского округа Ленинградской области.

Из 25 заявленных проектов были отобраны один проект-победитель и три работы, занявшие призовые места. Ключевой задачей является формирование на этой территории единого места общенациональной памяти, сообщает «Невский проспект».

Заместитель главы Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко отметил, что теперь важно дополнить эмоциональное воздействие существующего мемориала научно выверенным содержанием будущего музея.

Вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский сообщил, что с завершением конкурсного этапа начинается работа над проектированием и содержательным наполнением комплекса.