В МФЦ Петербурга начнут обслуживать по биометрии без предъявления паспорта

В многофункциональных центрах (МФЦ) Санкт-Петербурга начнут внедрять биометрическую идентификацию.

В первом квартале 2026 года в многофункциональных центрах Санкт-Петербурга появится возможность обслуживания граждан с помощью биометрии. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, выступая на IX «Всероссийском форуме Центров госуслуг». По его словам, сервис станет доступен в первом квартале 2026 года.

Григоренко добавил, что аналогичная технология уже успешно работает более чем в 60 многофункциональных центрах Ленинградской, Липецкой, Нижегородской и Челябинской областей. Она позволяет сокращать время обслуживания заявителей на 20-30%. При этом у гражданина сохраняется право выбора: получить услугу традиционным способом по паспорту или с помощью биометрии, сообщает ТАСС.

Отметим, что новый сервис работает на базе государственной Единой биометрической системы. После регистрации для получения услуги в МФЦ достаточно будет посмотреть в камеру специального терминала. Система автоматически подтвердит личность, а сотрудник центра получит предзаполненное заявление.