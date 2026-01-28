Среда, 28 января 2026
$76.01 €90.29 ¥10.93
-8.9 C
Санкт-Петербург
Новости

Цирк Гии Эрадзе использует технологии, но главными на арене остаются артисты

Михаил Яковлев
Авторство фотографа Елены Бледных

Художественный руководитель продюсерского центра «Королевский цирк», Заслуженный артист России Гия Эрадзе, который привез в Петербург свою новую программу, рассказал о цирковых традициях и о том, что в цирке самое важное. На арене Большого Санкт-Петербургского государственного цирка в шоу Гии Эрадзе «Королевский цирк» не выступают роботы, только живое исполнение. Хотя художественный руководитель шоу Анастасия Якимова и отметила необходимость использования в современном цирке технологий, на арене главные герои — артисты.

Цирк Гии Эрадзе использует технологии, но главными на арене остаются артисты
Авторство фотографа Елены Бледных

В преддверии премьеры состоялась большая пресс-конференцию, которая прошла в Цирке на Фонтанке. Гия Эрадзе отметил, что он и его коллектив за основу берут основные традиционные цирковые жанры. Он подчеркнул, что  настоящие цирковые жанры трепетно сохраняются, в программе любого проекта всегда  много больших масштабных групповых номеров. Но при этом, отметил маэстро, он знает, что в цирк сегодня ходит другая публика, другое поколение, и зрителя всегда нужно удивлять. Свои шоу он называет синтезом эстрады, театра, цирка, стиля, почерка Гии Эрадзе, что делает этот цирк узнаваемым и запоминающимся.

Цирк Гии Эрадзе использует технологии, но главными на арене остаются артисты
Авторство фотографа Елены Бледных

Генеральный директор ФКП «Росгосцирк» Сергей Беляков отметил, что цирк идет в ногу со временем, а в ряде российских цирковых программ выступают роботы.

«Но чем больше на арене технологий, тем острее становится востребованность артиста. Никакая машина, никакой искусственный интеллект не повторят того, что могут создать артисты цирка Гии Эрадзе», — отметил Сергей Беляков.

При этом он подчеркнул, что в новой программе, которая ждет петербуржцев, технологии использованы по-максимуму, а над созданием подобных шоу всегда трудится много технических специалистов.

Цирк Гии Эрадзе использует технологии, но главными на арене остаются артисты
Авторство фотографа Елены Бледных

Спикеры, собравшие журналистов и блогеров, отметили также, что будущее цирка напрямую связано с постоянным притоком новых талантов, которые выявляются через систему кастингов, студий или фестивалей. При этом ветераны сцены остаются в профессии, передавая молодым не только преданность цирковому искусству, но и техническое мастерство. Династии — еще одна не изживаемая цирковая традиция.

Цирк Гии Эрадзе использует технологии, но главными на арене остаются артисты
Авторство фотографа Елены Бледных

Напомним, что в прошлом году «Королевский цирк Гии Эрадзе» показал в Петербурге шоу «Бурлеск». Проект специально для петербургского зрителя и был от и до пронизан историей и духом Северной столицы. Программа, которая ждет зрителей в этом сезоне — совместный проект продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе» и компании «Росгосцирк». Зрителей снова будут удивлять декорациями и костюмами, кроме того, на арену выйдут редкие для цирковых подмостков животные, исполняющие трюки.

Цирк Гии Эрадзе использует технологии, но главными на арене остаются артисты
Авторство фотографа Елены Бледных

В этот раз на арену выйдут кавказские яки, на одном манеже одновременно в номере будут участвовать лисы, благородные и северные олени — размах в шоу поражает. Ну, а центровым номером обещает стать аттракцион с девятью тиграми «Дикий мир» под руководством заслуженной артистки России Людмилы Сурковой. Она отметила, что ее аттракцион безусловно основан на номерах русских, российских, советских знаменитых дрессировщиков. Людмила Суркова подчеркнула, что дрессура животных -это сложно, и для артиста-дрессировщика самое главное, чтобы зрители этой сложности как раз и не увидели».

Создатели шоу не отрицают, что без современных инженерных и технических решений современный цирк не живет, но акцент по-прежнему сохраняется на живом исполнении, ведь именно тогда отточенность любого сложнейшего номера может поразить воображение самого искушенного зрителя.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

Долина выступила в музыкальном баре на фоне слабых продаж билетов

Первый концерт Ларисы Долиной в 2026 году прошел в камерном формате при неполном аншлаге. Выступление состоялось на фоне судебного конфликта из-за квартиры и отмены ряда других шоу.Камерный формат на фоне слабых продажПервый сольный концерт Ларисы Долиной в 2026 году состоялся 27 января в московском музыкальном баре Petter. Зал рассчитан всего на 91 зрителя, что создало камерную атмосферу. Такой шаг может быть частью стратегии команды певицы по снижению финансовых рисков на фоне слабых продаж билетов на большие площадки.Стоимость билетов составляла от 9,5 до 15,5 тысячи рублей, но к началу выступления несколько мест оставались свободными.Перед началом шоу Долина отказалась от общения с журналистами, вопросы которых касались судебного конфликта и его влияния на карьеру. Охрана не допустила представителей СМИ к артистке.Ход мероприятия...
Читать далее
Наука

Телескоп TESS зафиксировал уход кометы 3I/ATLAS из Солнечной системы

Космический телескоп NASA TESS завершил сессию наблюдений за межзвездной кометой 3I/ATLAS, собрав данные об ее активности по мере удаления от Солнечной системы.Ход наблюденийКосмический телескоп NASA TESS наблюдал межзвездную комету 3I/ATLAS с 15 по 22 января 2026 года. Комету в это время удалялась от Солнечной системы. Собранные данные находятся в открытом доступе в Архиве космических телескопов Микульского. Ученые будут использовать их для изучения активности и вращения объекта.Научный сотрудник Массачусетского технологического института Даниэль Мутукришна объединил снимки TESS за 15, 18 и 19 января в видеоряд. Он демонстрирует движение кометы. Хотя главная задача TESS — поиск экзопланет методом транзитной фотометрии, телескоп также способен идентифицировать и отслеживать малые тела, такие как кометы, на больших расстояниях.Происхождение объектаКомета 3I/ATLAS является лишь третьим подтвержденным межзвездным объектом...
Читать далее

Интересное

новости СПб ленобласть смерть полиция суд погода Россия петербург мигранты владимир путин строительство прокуратура закон интернет москва туризм цены ЗакС Роспотребнадзор здоровье чиновники ученые жильё выставка конкурс штраф реставрация технологии такси снег тарифы александр дрозденко автомобили приставы выплаты подросток блокада путешествия пенсионер космос зарплата проекты Александр Колесов кирилл поляков билеты

Новости дня

Город

С 2026 года в Петербурге усилят борьбу с незаконной торговлей

Новости

Суд обратил в доход государства имущество экс-замглавы Росавтодора Самарьянова

Город

Штраф за неоплаченную парковку в Петербурге могут увеличить до 5 тысяч рублей

Новости

Суд оштрафовал мать на 20 тысяч рублей за оставление ребенка в опасности

Новости

В «Петербургтеплоэнерго» подвели итоги претензионно-исковой работы за 2025 год

Новости

В Петербурге развернули подготовку к строительству развязки для ВСМ

Новости

В МФЦ Петербурга начнут обслуживать по биометрии без предъявления паспорта

Новости

Вопрос о борьбе с самостроями должен решаться на уровне местных чиновников

Новости

Премьера фильма Меган Маркл обернулась обсуждением ее макияжа

Новости

Долина выступила в музыкальном баре на фоне слабых продаж билетов

Новости

Петербуржцев просят убирать машины с улиц во время очистки от снега

Новости

В среду Долина прибыла на прощание с продюсером Александром Олейниковым

Город

Больше 250 зданий в центре Петербурга отреставрируют к 2030 году

Город

Депутаты ЗакСа приняли закон о награде для меценатов и благотворителей

Новости

Приставы взыскали 113 тысяч рублей за некачественный ремонт компьютера

Наука

Телескоп TESS зафиксировал уход кометы 3I/ATLAS из Солнечной системы

Новости

Депутат рассказал об изменениях в законодательстве с февраля

Ленинградская область

В Москве обсудили развитие керлинга и других зимних видов спорта в Ленобласти

Наука

Ученые раскрыли механизм снижения холестерина овсом

Наука

Астрономы сообщили о возможном местоположении Рая за космическим горизонтом

Новости

Суд обязал авиакомпанию изменить правила отбора пассажиров

Наука

Ученые нашли причину отсутствия кости в половом члене человека

Наука

Эксперт назвал ключевые сферы по внедрению ИИ

Город

Колесов сообщил о приближении к Петербургу холодного антициклона

Новости

Политик призвал ограничить рост тарифов ЖКУ уровнем годовой инфляции

Деньги

С февраля в России увеличат выплаты для инвалидов и ветеранов

Деньги

В марте размер алиментов привяжут к региональной зарплате

Город

Петербург вошел в тройку самых красивых регионов России для зимних поездок

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb