Цирк Гии Эрадзе использует технологии, но главными на арене остаются артисты

Художественный руководитель продюсерского центра «Королевский цирк», Заслуженный артист России Гия Эрадзе, который привез в Петербург свою новую программу, рассказал о цирковых традициях и о том, что в цирке самое важное. На арене Большого Санкт-Петербургского государственного цирка в шоу Гии Эрадзе «Королевский цирк» не выступают роботы, только живое исполнение. Хотя художественный руководитель шоу Анастасия Якимова и отметила необходимость использования в современном цирке технологий, на арене главные герои — артисты.

В преддверии премьеры состоялась большая пресс-конференцию, которая прошла в Цирке на Фонтанке. Гия Эрадзе отметил, что он и его коллектив за основу берут основные традиционные цирковые жанры. Он подчеркнул, что настоящие цирковые жанры трепетно сохраняются, в программе любого проекта всегда много больших масштабных групповых номеров. Но при этом, отметил маэстро, он знает, что в цирк сегодня ходит другая публика, другое поколение, и зрителя всегда нужно удивлять. Свои шоу он называет синтезом эстрады, театра, цирка, стиля, почерка Гии Эрадзе, что делает этот цирк узнаваемым и запоминающимся.

Генеральный директор ФКП «Росгосцирк» Сергей Беляков отметил, что цирк идет в ногу со временем, а в ряде российских цирковых программ выступают роботы.

«Но чем больше на арене технологий, тем острее становится востребованность артиста. Никакая машина, никакой искусственный интеллект не повторят того, что могут создать артисты цирка Гии Эрадзе», — отметил Сергей Беляков.

При этом он подчеркнул, что в новой программе, которая ждет петербуржцев, технологии использованы по-максимуму, а над созданием подобных шоу всегда трудится много технических специалистов.

Спикеры, собравшие журналистов и блогеров, отметили также, что будущее цирка напрямую связано с постоянным притоком новых талантов, которые выявляются через систему кастингов, студий или фестивалей. При этом ветераны сцены остаются в профессии, передавая молодым не только преданность цирковому искусству, но и техническое мастерство. Династии — еще одна не изживаемая цирковая традиция.

Напомним, что в прошлом году «Королевский цирк Гии Эрадзе» показал в Петербурге шоу «Бурлеск». Проект специально для петербургского зрителя и был от и до пронизан историей и духом Северной столицы. Программа, которая ждет зрителей в этом сезоне — совместный проект продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе» и компании «Росгосцирк». Зрителей снова будут удивлять декорациями и костюмами, кроме того, на арену выйдут редкие для цирковых подмостков животные, исполняющие трюки.

В этот раз на арену выйдут кавказские яки, на одном манеже одновременно в номере будут участвовать лисы, благородные и северные олени — размах в шоу поражает. Ну, а центровым номером обещает стать аттракцион с девятью тиграми «Дикий мир» под руководством заслуженной артистки России Людмилы Сурковой. Она отметила, что ее аттракцион безусловно основан на номерах русских, российских, советских знаменитых дрессировщиков. Людмила Суркова подчеркнула, что дрессура животных -это сложно, и для артиста-дрессировщика самое главное, чтобы зрители этой сложности как раз и не увидели».

Создатели шоу не отрицают, что без современных инженерных и технических решений современный цирк не живет, но акцент по-прежнему сохраняется на живом исполнении, ведь именно тогда отточенность любого сложнейшего номера может поразить воображение самого искушенного зрителя.