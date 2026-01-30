В Ленинградской области учредили звание «Почетный эколог»

В Ленинградской области учреждено новое звание «Почетный эколог». Его ежегодно смогут получить не больше двух человек за большой вклад в охрану окружающей среды.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко учредил новую региональную награду. Ее цель заключается в поощрении деятельности, направленной на повышение экологической безопасности региона. Награду будут присваивать за конкретные достижения и активную позицию в сфере защиты природы, сообщает «Невский проспект».

Право выдвигать кандидатов предоставлено органам государственной власти, трудовым коллективам предприятий и общественным организациям. Все ходатайства будет принимать и рассматривать Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области.

Решение о присвоении почетного звания будет приниматься на основании представленных документов, подтверждающих реальный вклад кандидата в экологическое благополучие региона.