Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Петербурге выросла на 17,1% за неделю

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Санкт-Петербурге увеличился на 17,1% за шестую неделю 2026 года.

За семь дней на территории региона был зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ) и гриппом. Суммарный показатель в Северной столице вырос на 17,1% по сравнению с предыдущей неделей, в то время как в области прирост составил 25,2%. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Также представители ведомства добавили, что несмотря на увеличение числа случаев, эпидемические пороги по совокупному населению в обоих субъектах не были превышены.

Показатель заболеваемости COVID-19 в регионе увеличился на 16,9% по сравнению с предыдущей неделей. Доля гриппа в общей структуре острых респираторных инфекций составляет 1,2%.

Среди циркулирующих респираторных вирусов, помимо SARS-CoV-2, преобладают риновирусы и аденовирусы. Эпидемиологическая ситуация в регионе специалисты оценили, как соответствующая сезонному уровню.