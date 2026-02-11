Среда, 11 февраля 2026
$77.65 €92.01 ¥11.17
-8.9 C
Санкт-Петербург
Деньги

Стало известно насколько увеличится страховая пенсия в 2026 году

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Фиксированная выплата к страховой пенсии для неработающих пенсионеров с 1 января 2026 года установлена на уровне около 9,5 тысячи рублей. Этот размер определен после проведения ежегодной индексации на 7,6%.

Размер выплаты

Депутат Государственной думы Алексей Говырин сообщил актуальный размер фиксированной выплаты, действующий с начала года. Базовая сумма составляет около 9,5 тысячи рублей. Для жителей районов с особыми климатическими условиями эта сумма увеличивается на соответствующий районный коэффициент.

Стало известно насколько увеличится страховая пенсия в 2026 году
Фото: abn.agency

В беседе с РИА Новости парламентарий отметил, что индексация на 7,6% проведена для неработающих получателей страховых пенсий по старости, инвалидности или потере кормильца.

Сама страховая пенсия формируется из двух компонентов: фиксированной государственной выплаты и переменной части, которая зависит от накопленных пенсионных коэффициентов. Стоимость одного пенсионного балла в 2026 году зафиксирована на отметке 156,76 рубля. Для возникновения права на страховую пенсию по старости необходимо выполнение трех ключевых условий. Гражданин должен достичь установленного возраста: 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Также требуется иметь минимальный страховой стаж продолжительностью 15 лет и накопить не меньше 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Если эти условия не соблюдены, возможно назначение социальной пенсии по старости, но на пять лет позже: мужчинам с 70 лет, женщинам с 65 лет.

Другие запланированные повышения

Пенсионные изменения в 2026 году не ограничатся январской индексацией. С 1 апреля запланировано повышение социальных пенсий, а также пенсий по государственному обеспечению на 6,8%. К последней категории относятся выплаты лицам, имеющим знак «Жителю блокадного Ленинграда», и пострадавшим от радиационных аварий.

По экспертным оценкам, после апрельского пересчета средний размер социальной пенсии в стране достигнет примерно 16,5 тысячи рублей.

Пенсионные изменения в 2026 году не ограничиваются январской индексацией. С 1 апреля запланировано повышение социальных пенсий, а также пенсий по государственному пенсионному обеспечению на 6,8%.

Стало известно насколько увеличится страховая пенсия в 2026 году
Фото: abn.agency

Также с начала года увеличен размер фиксированной выплаты для пенсионеров, перешагнувших 80-летний рубеж, и для инвалидов I группы. Продолжают действовать дополнительные выплаты пенсионерам, которые ухаживают за нетрудоспособными гражданами, включая студентов-очников до 23 лет. Отдельно осуществляется индексация пенсий для военных пенсионеров.

В результате январского повышения средний размер страховой пенсии по старости среди неработающих пенсионеров, по прогнозам, превысит 27 тысяч рублей в месяц. 

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Наука

Ученые нашли ключевой фактор для зарождения жизни на планетах

Возникновение жизни на Земле могло быть обусловлено редким химическим стечением обстоятельств в период формирования планеты. Исследователи сообщают, что для этого потребовался строго определенный уровень кислорода, позволивший сохранить на поверхности фосфор и азот.Роль кислорода в распределении ключевых элементовГруппа ученых под руководством Крейга Уолтона из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе представила исследование. Они изучили влияние концентрации кислорода на ранних стадиях формирования планет на их потенциальную обитаемость.По словам авторов исследования, во время формирования планетного ядра из расплавленного вещества существовал крайне узкий диапазон концентрации кислорода. Он позволял удержать фосфор и азот в мантии и коре будущей планеты.Если кислорода было слишком мало, фосфор образовывал связи с железом и мигрировал в ядро, становясь недоступным для биологических процессов. Если кислорода было слишком много, это приводило...
Читать далее
Деньги

Россияне жалуются на рост платежей за ЖКХ

Жители нескольких российских регионов столкнулись с увеличением сумм в январских квитанциях за жилищно-коммунальные услуги.  Жалобы на увеличение платежей поступают из Красноярского края, Калининградской, Архангельской областей и Приморья.Так, в Красноярском крае рост платежей связали с аномально холодной погодой, которая увеличила расход энергоресурсов на обогрев. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных на оперативном совещании привел пример, когда счет за январь в поселке Храброво вырос с 3,7 тысячи до 6,3 тысячи рублей для квартиры площадью 42 квадратных метра.В Архангельской области владельцы квартир площадью 60–70 «квадратов» получили счета за отопление на 6–8 тысяч рублей, а общая сумма квитанций достигла 15–18 тысяч рублей. Жители Приморья также сообщили, что платежи за отопление выросли на несколько тысяч рублей по сравнению с прошлой зимой.Часть россиянам отметила, что коэффициент...
Читать далее

Интересное

новости СПб ленобласть смерть дети полиция погода авария Россия петербург мигранты прокуратура проверка пулково жкх праздник закон образование недвижимость деньги цены здоровье ученые уголовное дело бизнес скандал жильё музеи электричество Китай пенсионеры александр дрозденко исследование налоги выплаты угрозы авито аэропорт законопроект космос ск кирилл поляков Александр Колесов депутаты квартира грипп

Новости дня

Город

Жалобы жильцов дома на переулке Лодыгина привлекли внимание Бастрыкина

Новости

Что происходит с ограничением работы мессенджера Telegram

Новости

Богомолов попросил освободить его от обязанностей ректора Школы-студии МХАТ

Новости

Мужчина погиб под колесами поезда на станции «Лисий Нос» в Петербурге

Вне СПб

Сабурову в Казахстане может грозить уголовное дело и 12 лет лишения свободы

Новости

В конце февраля наблюдатели по всему миру смогут увидеть парад шести планет

Новости

Прокуратура проверит безопасность лифтов на проспекте Космонавтов

Наука

Ученые нашли ключевой фактор для зарождения жизни на планетах

Город

Колесов сообщил петербуржцам о приближении циклона с южной Балтики

Новости

Полиция нашла больше 60 мигрантов-нелегалов после проверки такси в Петербурге

Новости

На Авито проходит распродажа «Хватамба»

Новости

В Петербурге провели внеплановую проверку в автопарке коммерческого перевозчика

Ленинградская область

На территории Ленобласти откроют новые музеи и мемориалы в 2026 году

Новости

Продюсер Рудченко оценил шансы Долиной вернуть любовь фанатов после скандалов

Вне СПб

Фанаты вступились за Меган Маркл после споров о ее приглашении на гала-вечер

Новости

Режиссер Константин Богомолов раскритиковал уровень современных артистов

Город

Заячий остров в Петербурге начали украшать к китайскому Новому году

Новости

Госдума приняла законопроект о медосмотре мигрантов после въезда в Россию

Вне СПб

Долина оказалась в центре нового уголовного дела после скандала с квартирой

Наука

Ученые установили связь между передним перекрестным прикусом и потерей зубов

Город

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Петербурге выросла на 17,1% за неделю

Деньги

Россияне жалуются на рост платежей за ЖКХ

Новости

Фигуристка Бетина Попова оценила шансы Петра Гуменника в короткой программе

Новости

Сергей Миронов призвал установить прозрачные стандарты цен на жилье

Новости

В России могут ужесточить правила пребывания для трудовых мигрантов

Вне СПб

Землетрясение на Кубани жители приняли за ракетные удары

Новости

Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о морозах в конце недели

Новости

За 2025 год аэропортом Пулково воспользовались больше 20 млн пассажиров

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb