Стало известно насколько увеличится страховая пенсия в 2026 году

Фиксированная выплата к страховой пенсии для неработающих пенсионеров с 1 января 2026 года установлена на уровне около 9,5 тысячи рублей. Этот размер определен после проведения ежегодной индексации на 7,6%.

Размер выплаты

Депутат Государственной думы Алексей Говырин сообщил актуальный размер фиксированной выплаты, действующий с начала года. Базовая сумма составляет около 9,5 тысячи рублей. Для жителей районов с особыми климатическими условиями эта сумма увеличивается на соответствующий районный коэффициент.

В беседе с РИА Новости парламентарий отметил, что индексация на 7,6% проведена для неработающих получателей страховых пенсий по старости, инвалидности или потере кормильца.

Сама страховая пенсия формируется из двух компонентов: фиксированной государственной выплаты и переменной части, которая зависит от накопленных пенсионных коэффициентов. Стоимость одного пенсионного балла в 2026 году зафиксирована на отметке 156,76 рубля. Для возникновения права на страховую пенсию по старости необходимо выполнение трех ключевых условий. Гражданин должен достичь установленного возраста: 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Также требуется иметь минимальный страховой стаж продолжительностью 15 лет и накопить не меньше 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Если эти условия не соблюдены, возможно назначение социальной пенсии по старости, но на пять лет позже: мужчинам с 70 лет, женщинам с 65 лет.

Другие запланированные повышения

Пенсионные изменения в 2026 году не ограничатся январской индексацией. С 1 апреля запланировано повышение социальных пенсий, а также пенсий по государственному обеспечению на 6,8%. К последней категории относятся выплаты лицам, имеющим знак «Жителю блокадного Ленинграда», и пострадавшим от радиационных аварий.

По экспертным оценкам, после апрельского пересчета средний размер социальной пенсии в стране достигнет примерно 16,5 тысячи рублей.

Также с начала года увеличен размер фиксированной выплаты для пенсионеров, перешагнувших 80-летний рубеж, и для инвалидов I группы. Продолжают действовать дополнительные выплаты пенсионерам, которые ухаживают за нетрудоспособными гражданами, включая студентов-очников до 23 лет. Отдельно осуществляется индексация пенсий для военных пенсионеров.

В результате январского повышения средний размер страховой пенсии по старости среди неработающих пенсионеров, по прогнозам, превысит 27 тысяч рублей в месяц.