Россияне назвали главный секрет запоминающейся видеорекламы

Вовлекающий сюжет и эмоции являются ключевыми факторами эффективной видеорекламы для жителей России, свидетельствуют результаты совместного исследования Авито Реклама и платформы Soloway.

Как отмечают в пресс-службе, подавляющее большинство россиян — 75% — регулярно замечают видеорекламу при потреблении контента, и лишь 4% утверждают, что не видят ее вовсе. При этом рекламные ролики реально влияют на восприятие бренда: 21% опрошенных начинают интересоваться продукцией компании после просмотра, 17% испытывают положительные эмоции, а 8% готовы совершить покупку. Почти половина аудитории (46%) запоминает бренды, с которыми сталкивается в рекламе.

Как показал опрос 8 тысяч россиян, для создания запоминающегося ролика важнее всего вовлекающая история — этот критерий назвали главным 28% респондентов. На втором месте по значимости оказалось спокойное музыкальное сопровождение (22%), на третьем — сезонность рекламы (17%). Также пользователи ценят понятный призыв к действию (16%), участие знаменитостей (15%), динамичную музыку (13%) и семейные ценности в сюжете (10%).

Что касается формата, наиболее комфортной длительностью ролика для 52% участников исследования являются короткие видео до 30 секунд. Формат 30-90 секунд предпочитают 15%, а длинные ролики от полутора до трех минут — лишь 3%. Аналитики Soloway подтверждают тренд на сокращение хронометража: если в 2018 году средняя длина роликов достигала пика, то к 2023-2025 годам она стабилизировалась на уровне 15-16 секунд. По данным платформы, выигрывают форматы с сильным стартом и четким сообщением в первые секунды.

Исследование также отмечает практическое влияние видеорекламы на решения о покупке: 22% респондентов приобрели товар или услугу в последние три месяца после просмотра рекламного ролика.