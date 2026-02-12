Слуцкий предложил предоставить пенсионерам юридическую защиту от аферистов

Депутат Леонид Слуцкий предложил предоставить пенсионерам право на бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с мошенничеством. Соответствующее обращение направлено министру юстиции Константину Чуйченко.

Парламентарий указал на недостаточную защищенность пожилых граждан перед лицом изощренных преступных схем. По мнению лидера ЛДПР, большая часть пенсионеров не имеет родственников или близких, способных своевременно предупредить их о рисках или помочь разобраться в действиях злоумышленников. В этой ситуации функцию правовой защиты должно взять на себя государство. Об этом сообщили в Telegram-канале партии.

Предложение Слуцкого направлено не только на сохранение имущества пенсионеров, но и на повышение их общей грамотности в вопросах цифровой безопасности и информированности о современных методах мошенничества. Реализация инициативы потребует внесения изменений в действующее законодательство о бесплатной юридической помощи либо принятия отдельного нормативного акта, регулирующего этот вопрос.

В настоящее время система бесплатной юрпомощи в России предусматривает ограниченный перечень категорий граждан и ситуаций, и мошеннические действия в отношении имущества туда не входят.

Инструменты противодействия

С 1 января 2026 года банк России утвердил новый перечень признаков мошеннических переводов. К шести ранее существовавшим критериям добавились еще шесть. В частности, регулятор теперь относит к подозрительным операциям крупные переводы через Систему быстрых платежей на сумму от 200 тысяч рублей.

Также банки обязаны обращать внимание на смену номера телефона, привязанного к онлайн-банку, в течение 48 часов перед совершением перевода. Еще одним основанием для блокировки или дополнительной проверки может стать получение информации от операторов связи о наличии вредоносного программного обеспечения на устройствах клиента.

Отдельные пункты перечня касаются операций с цифровым рублем: основанием для приостановки платежа служит совпадение данных получателя с базой ЦБ о мошеннических счетах. Кроме того, банки обязаны реагировать на нетипичную для конкретного клиента звонковую активность за шесть часов до перевода, а также на внесение наличных через банкомат с помощью цифровой карты в течение суток после получения крупной суммы.

Законодательная база

Напомним, что с 1 марта у россиян появилась возможность установить через портал «Госуслуги» самозапрет на выдачу кредитов. В первые сутки работы сервиса им воспользовались два миллиона человек, а к октябрю количество установивших запрет достигло 14 миллионов.

Также с начала осени в России заработал аналогичный механизм самозапрета на оформление сим-карт. В июле была введена уголовная ответственность за дропперство. Максимальное наказание для рядовых участников схем составляет три года лишения свободы, для организаторов — до шести лет.