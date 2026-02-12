Четверг, 12 февраля 2026
Коммунальщики Ленобласти работают в усиленном режиме из-за циклона

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Коммунальные службы Ленинградской области переведены на усиленный режим работы в связи с прохождением циклона. Ежедневно на уборку снега выходят больше пяти тысяч специалистов и свыше 1,8 тысячи единиц техники.

Согласно данным Комитета по жилищно–коммунальному хозяйству Ленобласти, 1,3 тысячи машин задействованы в муниципалитетах, еще 500 единиц техники работают на региональной дорожной сети.

Наибольшее количество осадков ожидается в Приозерском, Выборгском, Всеволожском, Кингисеппском, Волосовском и Ломоносовском районах. В южных и восточных районах интенсивность снегопадов ожидается ниже, сообщает «Невский проспект».

Как отметил председатель Комитета по ЖКХ Денис Беляев, при усилении осадков будет задействован резервный автопарк. По его словам, снежный штаб работает без выходных, все заявки от жителей принимаются и обрабатываются в оперативном режиме.

Напомним, что ранее начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов сообщил о приближении циклона с южной Балтики. По его словам, атмосферный фронт принесет в субботу сильный снегопад, который затронет не только юг Ленинградской области, но и Санкт-Петербург.

Мойка: Сбер выдал 7,2 млрд рублей на образование в СЗФО в 2025 году

По итогам 2025 года Сбер увеличил выдачу образовательных кредитов в Северо-Западном федеральном округе на 46% — до 7,2 млрд рублей, а количество заемщиков выросло на 27%, достигнув 19,3 тысячи человек.Основной спрос традиционно обеспечивает Санкт-Петербург, на который пришлось 75% от общего объема — 14,6 тысячи кредитов на 6 млрд рублей, далее следуют Ленинградская область с показателем 1200 кредитов на 425 млн рублей и Калининград с 930 кредитами на 200 млн рублей, при этом максимальную динамику продемонстрировали Мурманск и Архангельск, где число оформленных займов увеличилось почти вдвое. Портрет заемщика Сбера неизменен: 84% получателей — молодые люди от 14 до 25 лет, а средняя сумма кредита по округу составила 370 тысяч рублей, тогда как в вузовской столице региона этот показатель достиг 410...
Инопланетный гость 3I/ATLAS ожил спустя два месяца после встречи с Солнцем

Астрономы зафиксировали неожиданную вспышку активности межзвездной кометы 3I/ATLAS спустя два месяца после ее прохождения через перигелий. Инфракрасная обсерватория NASA SPHEREx обнаружила интенсивные выбросы водяного пара, органических соединений и относительно крупных твердых фрагментов из-под поверхностной коры объекта.Природа запоздалой активностиМежзвездная комета 3I/ATLAS была открыта в июле 2025 года обзорным телескопом ATLAS в Чили. На данный момент инопланетный гость продолжает преподносить сюрпризы исследователям. Максимальное сближение объекта с Солнцем произошло в конце октября, однако пик яркости и газопылевой активности пришелся на декабрь.Руководитель исследования Кэри Лисс из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса объяснил эту задержку постепенным прогревом глубинных слоев ядра. Солнечное тепло проникает сквозь толщу материала не мгновенно, и лед начинает сублимироваться с опозданием относительно даты перигелия.В декабре комета буквально извергала вещество в...
