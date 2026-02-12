Коммунальщики Ленобласти работают в усиленном режиме из-за циклона

Коммунальные службы Ленинградской области переведены на усиленный режим работы в связи с прохождением циклона. Ежедневно на уборку снега выходят больше пяти тысяч специалистов и свыше 1,8 тысячи единиц техники.

Согласно данным Комитета по жилищно–коммунальному хозяйству Ленобласти, 1,3 тысячи машин задействованы в муниципалитетах, еще 500 единиц техники работают на региональной дорожной сети.

Наибольшее количество осадков ожидается в Приозерском, Выборгском, Всеволожском, Кингисеппском, Волосовском и Ломоносовском районах. В южных и восточных районах интенсивность снегопадов ожидается ниже, сообщает «Невский проспект».

Как отметил председатель Комитета по ЖКХ Денис Беляев, при усилении осадков будет задействован резервный автопарк. По его словам, снежный штаб работает без выходных, все заявки от жителей принимаются и обрабатываются в оперативном режиме.

Напомним, что ранее начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов сообщил о приближении циклона с южной Балтики. По его словам, атмосферный фронт принесет в субботу сильный снегопад, который затронет не только юг Ленинградской области, но и Санкт-Петербург.