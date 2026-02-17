В Петербурге полицейского задержали по подозрению в получении взяток

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД по Кировскому району Санкт-Петербурга. Полицейского подозревают в получении взяток от коммерсантов на общую сумму 300 тысяч рублей.

В Северной столице возбудили уголовное дело против старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Кировскому району. Сотрудника полиции подозревают в двух эпизодах получения взятки.

Следователи установили, что с марта по декабрь 2025 года фигурант получил взятки от двух предпринимателей. Каждый из них передал по 150 тысяч рублей через посредников. По данным следствия, посредниками выступили старший участковый одного из отделов полиции Кировского района и его знакомый. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Деньги предназначались за не привлечение коммерсантов к административной ответственности при выявлении нарушений в их торговых точках и заранее предупреждали о проверках полиции.

Правоохранители задержали подозреваемого и провели обыски по месту его жительства и работы. Фигуранту предъявили обвинение. На данный момент решается вопрос о мере пресечения.

Против двух посредников возбудили уголовное дело по части 2 статьи 291.1 УК РФ о посредничестве во взяточничестве. Их задержали и решают вопрос о предъявлении обвинения. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления.