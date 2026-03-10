Вторник, 10 марта 2026
$79.15 €91.84 ¥11.44
7.1 C
Санкт-Петербург
Новости

Как выбрать плитку для ванной: характеристики и укладка

Михаил Яковлев

Разбираем, как подобрать плитку для санузла по влагостойкости, классу PEI, коэффициенту трения и формату, чтобы ремонт был безопасным и долговечным.

Керамическая плитка для ванной: как выбрать практичный и красивый кафель

В санузле плитку подбирают по влагостойкости, классу истираемости и коэффициенту трения — от этих характеристик зависит, сколько ремонт прослужит и безопасно ли там ходить.

Отделка помещений с повышенной влажностью требует использования материалов, инертных к воде, пару и перепадам температур. Для обеспечения гигиеничности и долговечности покрытий традиционно применяется керамическая плитка, обладающая низкой пористостью и устойчивостью к химическим реагентам. Технология производства, включающая высокотемпературный обжиг и глазурование, придает материалу механическую прочность, необходимую для эксплуатации в условиях интенсивной нагрузки.

Как выбрать плитку для ванной: характеристики и укладка
Иллюстрация сгенерирована ИИ

Технические критерии: износостойкость и влагопоглощение

Подходящий материал для стены или пола определяют по маркировке PEI и водопоглощению — это ключевые показатели. Настенные плитки берут с акцентом на влагостойкость, а напольные должны выдерживать трение и удары.

По международным стандартам износостойкость глазури делят по шкале PEI от Porcelain Enamel Institute. Зная класс, легко выбрать покрытие под ту нагрузку, что будет в комнате — от лёгкой пешком до интенсивного хождения.

Класс PEIТип помещенияХарактеристика нагрузки
PEI IВанные, спальниНизкая, хождение босиком или в мягкой обуви
PEI IIЖилые комнатыСредняя, домашняя обувь
PEI IIIКухни, коридорыСредне-высокая, частое движение
PEI IVОфисы, холлыВысокая, уличная обувь

Вторым критическим параметром выступает пористость. Для влажных зон используются изделия с минимальным коэффициентом водопоглощения. Это предотвращает деформацию, появление грибка и разрушение структуры черепка.

Безопасность и фактура поверхности

Снижение риска травматизма на мокром полу достигается использованием покрытий с матовой или рельефной фактурой и высоким коэффициентом трения. Глянцевые варианты применяются преимущественно для вертикальных поверхностей.

При проектировании интерьера важно учитывать не только эстетику, но и функциональные свойства модулей. Правильно подобранная кафельная плитка для ванной должна обладать противоскользящими характеристиками, обозначаемыми индексом R (от 9 до 13). Для душевых зон и пола санузлов оптимальным считается показатель R10 или R11, гарантирующий сцепление даже при наличии воды на поверхности.

Типы покрытий и их особенности

  • Глянцевая: Визуально расширяет пространство за счет отражения света, легко моется, но на ней заметны высохшие капли воды.
  • Матовая: Обладает шероховатой структурой, скрывает мелкие загрязнения и разводы, обеспечивает безопасность при ходьбе.
  • Лаппатированная (полуполированная): Сочетает участки глянца и матовой поверхности, создавая эффект мягкого блеска без скольжения.

Как выбрать плитку для ванной: характеристики и укладка
Иллюстрация сгенерирована ИИ

Размеры и визуальная коррекция пространства

Формат модулей напрямую влияет на восприятие геометрии помещения: крупные элементы создают эффект монолита, а мелкая мозаика позволяет облицовывать криволинейные поверхности. Выбор размера также определяет количество межплиточных швов, требующих ухода.

Крупноформатный керамогранит (например, 60х60 см и более) минимизирует визуальный шум за счет сокращения количества стыков. Для компактных санузлов часто применяются форматы среднего размера (20х40, 30х60 см). Визуально «поднять» потолок помогает вертикальная раскладка прямоугольных элементов, тогда как горизонтальная способствует оптическому расширению стен.

Технология монтажа: этапы и нюансы

Качественная укладка обеспечивается строгим соблюдением последовательности работ: от подготовки основания до финишной затирки швов. Нарушение технологии на любом этапе ведет к снижению адгезии и отслоению облицовки.

Пошаговое руководство по укладке:

  1. Подготовка основания. Поверхность очищается от пыли, выравнивается штукатуркой или стяжкой. Обязательно нанесение грунтовки для улучшения сцепления.
  2. Гидроизоляция. В мокрых зонах (душевая, углы, пол) наносится обмазочная гидроизоляция с проклейкой углов лентой.
  3. Разметка. Определяется схема раскладки. Рекомендуется начинать с самого просматриваемого угла или от центра стены, чтобы подрезка была симметричной.
  4. Нанесение клея. Клеевой состав наносится на основание и распределяется зубчатым шпателем (гребенкой) для создания равномерных борозд.
  5. Монтаж элементов. Модули прижимаются к поверхности. Для контроля плоскости используется уровень. Дистанционные крестики или системы выравнивания (СВП) обеспечивают одинаковую ширину швов.
  6. Затирка. После высыхания клея швы заполняются фугой (цементной или эпоксидной) для защиты от влаги и придания законченного вида.

Лайфхаки для качественного результата:

  • Использование системы выравнивания плитки (СВП) автоматически устраняет перепады высоты между соседними элементами, что особенно актуально для крупного формата.
  • Для проверки геометрии угла 90 градусов перед укладкой применяется метод «египетского треугольника» (соотношение сторон 3:4:5).
  • При подрезке глазурь не скалывается, если наклеить на линию реза малярный скотч.

Резюме: функциональность и эстетика

Грамотный подход к выбору облицовки базируется на балансе между техническими параметрами (класс PEI, коэффициент трения, влагопоглощение) и дизайнерскими задачами. Учет формата и фактуры позволяет корректировать визуальное восприятие пространства, а соблюдение технологических карт при монтаже обеспечивает длительный срок службы покрытия без потери эксплуатационных качеств. Инвестиция времени в изучение характеристик материала гарантирует создание надежного и гигиеничного интерьера.

Реклама, ООО Строительный Торговый Дом «Петрович», ИНН: 7802348846, Erid: 2Vtzquu4ALL

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Наука

У межзвездной кометы 3I/ATLAS нашли двигатели пилотируемого корабля

Гарвардский астрофизик Ави Леб сообщил о новых данных, которые могут указывать на искусственное происхождение межзвездной кометы 3I/ATLAS.Новые данные с телескопа HubbleПрофессор Гарвардского университета Ави Леб опубликовал в своем блоге результаты исследования, основанного на снимках телескопа Hubble. Ученый и его итальянские коллеги изучили движение симметричной системы из трех струй вокруг ядра межзвездного объекта 3I/ATLAS.Самая заметная из них была направлена в противоположную от Солнца сторону. Колебания вокруг оси вращения демонстрируют характерное угловое отклонение, при этом ось вращения выровнена в направлении к Солнцу с точностью до 20 градусов.По мнению исследователей, такая конфигурация может напоминать работу двигателей для стабилизации кометы в пространстве. Леб подчеркивает, что окончательный вывод о природе объекта пока не сделан. Фундаментальный вопрос о том, являются ли симметричные струи признаком технологических...
Читать далее
Новости

Скандал с продажей квартиры стал для Ларисы Долиной больной и тяжелой темой

Последствия скандала с продажей квартиры в Хамовниках стал для Ларисы Долиной больной и тяжелой темой.Болезненная и тяжелая темаДиректор народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин рассказал о последствиях скандала с квартирой певицы. В беседе с kp.ru он заявил, что эта тема для артистки остается болезненной и тяжелой на всю жизнь.Пудовкин отказался комментировать слухи о возможном подарке квартиры в Москве от друзей. По его словам, такие вопросы касаются только дарителя и получателя.Снижение гонораров после скандалаРанее стало известно, что Лариса Долина пересматривает финансовую стратегию из-за скандала с продажей квартиры в Хамовниках и отмененных концертов.Гонорар за частные выступления снизился с 12 миллионов до 3,5 миллиона рублей. Расценки за выступления певицы стали известны после анонса корпоратива в Санкт-Петербурге, где певица поздравила сотрудниц банковской...
Читать далее

Интересное

новости СПб ленобласть полиция погода кража Россия петербург метро интернет цены исторический облик женщины продукты здоровье ученые Госдума бизнес эвакуация тепло пенсии мошенники пенсионерка автомобили транспорт Дмитрий Песков помощь жалоба Германия шушары космос кирилл поляков пенсия Александр Колесов сосновый бор концерт депутаты инвестиции квартира михаил мишустин шоу рак судебные приставы отопление уфас парковка

Новости дня

Общество

Новое заявление Валентины Терешковой о пенсионной реформе вызвало волну критики

Общество

Электросамокаты в Петербурге запустят после схода снега

Общество

Пассивный скроллинг усиливает тревожность и снижает самооценку

Транспорт

Контролеры обнаружили мигранта-безбилетника на автобусном маршруте в Колпино

Спорт

Лыжница Багиян принесла второе золото российской сборной на Паралимпиаде

Новости

ИИ от Авито научился экономить бюджеты рекламодателей

Транспорт

В Шушарах провели рейд против незаконной парковки на местах для инвалидов

Общество

Приставы помогли восстановили исторический облик дома на Басковом переулке

Деньги

Кому из россиян проиндексируют пенсию в апреле

Общество

Песков рассказал о причинах отключения Интернета в Петербурге

Общество

В Петербурге аварийность снизилась на 12%, но водители продолжают «слепнуть»

Общество

Компания «Эра» попала в реестр недобросовестных поставщиков за срыв контракта

Наука

У межзвездной кометы 3I/ATLAS нашли двигатели пилотируемого корабля

Общество

Конфликты, внебрачный сын и брак на расстоянии: как живет Игорь Крутой

Общество

Новорожденную нерпу спасли на Ладоге в Международный женский день

Наука

Ученые нашли новые генетические причины аутизма

Общество

Депутаты предложили направлять маткапитал на покупку отечественных авто

Деньги

Пенсионные фонды могут получить доступ к прямым инвестициям

Ленинградская область

Москвич забрал у пенсионерки 2 млн рублей у пенсионерки из Соснового Бора

Новости

Двое мужчин пытались похитить товары на 15 млн рублей из двух ПВЗ в Петербурге

Город

В Петербурге прошли рейды по борьбе с нелегальными продавцами цветов

Наука

Дождевая вода может покрыть потребности в хозяйственном водоснабжении вузов

Вне СПб

Эксперт назвал поворотный момент в отношениях Гарри с королевской семьей

Новости

Партия «Новые люди» признана самой эффективной оппозиционной силой в России

Новости

Автомобилистам назвали способы сэкономить до 20% топлива

Город

Колесов рассказал петербуржцам о контрасте температур в начале марта

Новости

В марте россияне будут по-новому платить за отопление

Новости

Скандал с продажей квартиры стал для Ларисы Долиной больной и тяжелой темой

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Газета.СПб – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Газета.СПб вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Газета.СПб затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Газета.СПб Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном на Газета.СПб, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb