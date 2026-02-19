Найдены люди, угрожавшие расправой Ларисе Долиной

В Московском областном суде проходит закрытое заседание по рассмотрению апелляционных жалоб на приговор четырем фигурантам дела о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной.

Угрозы жизни и реакция правоохранителей

Заседание суда было объявлено закрытым в целях обеспечения безопасности Ларисы Долиной, которая продолжает получать угрозы жизни и здоровью от неизвестных лиц. Официальный представитель певицы Сергей Пудовкин в беседе со «СтарХитом» раскрыл подробности ситуации.

По его словам, правоохранительные органы уже установили лиц, причастных к угрозам. Один из них находится под подпиской о невыезде и активно сотрудничает со следствием. В отношении еще двух человек проводится доследственная проверка.

Пудовкин отметил, что извинения Долиной уже были принесены. Однако сама артистка не намерена принимать их в качестве окончательного решения вопроса. Представитель пояснил, что в данном случае прощение или наказание находится в компетенции судебных органов, особенно учитывая публичный характер угроз.

Окружение певицы также обратило внимание на масштаб травли в социальных сетях. По их убеждению, большая часть негативных комментариев генерируется ботами и программами с использованием искусственного интеллекта. Однако для реальных людей, чьи высказывания содержат прямые угрозы и пожелания смерти 70-летней артистке, наступит юридическая ответственность.

Пудовкин подчеркнул, что угрозы, травля и оскорбления недопустимы в цивилизованном обществе, и любые подобные действия в отношении Долиной будут преследоваться по закону.

Апелляционные жалобы по делу о мошенничестве

Параллельно с вопросом об угрозах в суде рассматриваются апелляционные жалобы на приговор, вынесенный в ноябре 2025 года. На заседании присутствуют адвокаты всех четырех осужденных. Одна из фигуранток участвует в процессе по видеосвязи, находясь в месте отбывания наказания.

Напомним, что Балашихинский городской суд вынес приговор по делу о мошенничестве. Одну из фигуранток приговорили к семи годам колонии общего режима и штрафу в миллион рублей. Двое обвиняемых получили по семь лет лишения свободы и штрафы по 900 тысяч рублей. Еще один фигурант ранее судимый за разбой и вымогательство проведет четыре года в колонии особого режима и выплатит штраф 900 тысяч рублей. С него также взыскали больше 12 миллионов рублей в пользу потерпевших.

По версии следствия, фигуранты в сговоре с неустановленными лицами похитили у Долиной 175,12 миллиона рублей и лишили ее права на квартиру стоимостью свыше 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссий превысил 317 миллионов рублей.