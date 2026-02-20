Пятница, 20 февраля 2026
$76.15 €90.27 ¥11.01
-9.4 C
Санкт-Петербург
Вне СПб

Джиган потребовал признать недействительным брачный контракт с Самойловой

Даниил Александров
Фото: скриншот видео с YouTube-канала "Джиган"

В суде состоялись предварительные слушания по делу о разводе Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. Основным предметом спора стал брачный договор, который артист требует отменить, ссылаясь на свое уязвимое состояние при его подписании.

В Савеловском районном суде Москвы прошла подготовка к слушаниям по делу о расторжении брака между Оксаной Самойловой и Денисом Устименко-Вайнштейном, известным как рэпер Джиган. Интересы сторон представляли адвокаты, сами супруги на заседание не явились. Судья назначил рассмотрение дела по существу на 1 апреля, процесс пройдет в закрытом режиме, сообщает Москва.ру.

Изначально Самойлова подала на развод. Джиган согласился на расторжение брака, но выдвинул встречные требования. Он настаивает на полной отмене брачного договора, подписанного в 2020 году. По словам его защитника, в случае сохранения контракта артист рискует остаться без всего нажитого имущества.  

Адвокат пояснил, что в момент подписания соглашения Джиган проходил лечение и находился в уязвимом состоянии, из-за чего не до конца осознавал последствия своих действий.

Сторона защиты Самойловой подтвердила законность брачного договора с Джиганом. По словам юриста, соглашение оформили у нотариуса с соблюдением всех правовых норм. Представитель модели подчеркнул отсутствие сомнений в дееспособности рэпера на тот момент. Документ устанавливает раздельный режим собственности. Личные доходы артиста после 2020 года принадлежат только ему и не участвуют в разделе. 

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

Moika78: Сбер поддержал 30 тысяч заемщиков СЗФО в 2025 году

В 2025 году Сбер оказал поддержку 30 тысячам жителей Северо-Западного федерального округа, предложив им инструменты для урегулирования кредитов на общую сумму 29,15 млрд рублей.Для клиентов, столкнувшихся с изменением жизненных обстоятельств, были доступны как законодательные механизмы, включая кредитные и ипотечные каникулы (их оформили почти 4000 человек на сумму 4,9 млрд рублей), так и собственные программы банка. Среди них — реструктуризация для временного снижения ежемесячного платежа, комплексное урегулирование задолженности сразу в нескольких банках, а также мировые соглашения для клиентов, которым требуется более длительный период для восстановления графика платежей. Все эти меры реализуются в рамках внесудебного урегулирования.Наибольшее количество заемщиков — 24,5 тыс. человек — выбрали реструктуризацию по программам Сбера, что позволило урегулировать задолженность на 21,9 млрд рублей. Еще 1,5 тыс. клиентов воспользовались...
Читать далее
Новости

Криминалист Игнатов рассказал о возможных мотивах угроз Ларисе Долиной

На фоне рассмотрения апелляционной жалобы по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной защита певицы заявила о поступающих в ее адрес угрозах.Криминалист Михаил Игнатов предположил, что инцидент находится в информационной плоскости, а злоумышленниками движет желание хайпануть, а не повлиять на ход уголовного дела.Угрозы не связаны с делом о мошенничествеВ беседе с aif.ru Игнатов подчеркнул, что напрямую связывать новые угрозы с историей о недвижимости было бы ошибкой. Долина в этом деле проходит как потерпевшая. По словам эксперта, певица уже написала заявление и от нее ничего не зависит. Смысла угрожать ей и что-то требовать нет.Игнатов считает, что певица столкнулась с активностью хейтеров, которые пытаются использовать резонансную ситуацию. По его мнению, звонки и сообщения поступают от людей, не имеющих отношения к уголовному...
Читать далее

Интересное

ленобласть полиция суд погода Россия петербург мигранты мошенничество жкх праздник закон москва работа цены США торговля продукты задержание рейтинг мчс жильё выставка штраф мошенники пенсионеры снег олимпиада спасатели выплаты угрозы фигурное катание космос аэропорт пулково ветер кирилл поляков дональд трамп общественный транспорт Александр Колесов кгиоп квартира электрички развод ипотека певица парковка

Новости дня

Город

Петербург стал регионом с самыми крепкими браками в России

Город

В Петербурге открыли бюст Герою Советского Союза Михаилу Исакову

Ленинградская область

Ленобласть вошла в топ-10 регионов по цифровой трансформации в 2025 году

Новости

С марта Минкультуры получит право блокировать фильмы за дискредитацию ценностей

Новости

Moika78: Сбер поддержал 30 тысяч заемщиков СЗФО в 2025 году

Новости

Исследование Авито: Петербуржцы поставили спорт во главу угла в новом году

Новости

Эксперт Якубович проанализировал появление мата в работе робота ЖКХ

Культура

Петербуржцам рассказали о маршрутах к мероприятиям ко Дню защитника Отечества

Новости

Как на Руси встречали Масленицу

Город

Снегопады не повлияли на работу общественного транспорта в Петербурге

Новости

Петербуржцы тратят на онлайн-покупки до четверти зарплаты, выяснили в Авито

Деньги

Депутат Слуцкий предложил уравнять выплаты ветеранам СВО во всех регионах

Вне СПб

Филиппа Киркорова оштрафовали на 112 рублей за перекрытие пляжа в Подмосковье

Новости

Суд обязал продавца авто выплатить компенсацию за скрученный пробег

Деньги

Экономист Балынин сравнил цены на продукты для блинов на Масленичной неделе

Город

Колесов сообщил о количестве выпавшего снега в Петербурге после циклона «Валли»

Новости

Петербуржцы рассказали, как возраст и привычки влияют на выбор пары — Авито

Новости

Социальная архитектура — сфера практической деятельности и научного познания

Новости

Задержанный форточник оказался причастен к двум кражам на почти 11 млн рублей

Новости

В Петербурге задержали геолога за мошенничество на 1,3 млн рублей

Вне СПб

Уильям отчитал Гарри за грубость с королевой перед свадьбой

Город

Водители смогут выбирать парковку на интерактивной карте Петербурга

Новости

Криминалист Игнатов рассказал о возможных мотивах угроз Ларисе Долиной

Новости

В Санкт-Петербурге открыт общественный штаб партии «Новые люди»

Город

В честь Дня защитника Отечества у Петропавловской крепости прогремит салют

Новости

В США поручили рассекретить данные об инопланетянах

Новости

Россия впервые осталась без медалей в фигурном катании на Олимпиаде

Новости

Пассажиры пяти рейсов не вылетят в Москву из-за циклона «Валли»

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb