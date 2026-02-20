Джиган потребовал признать недействительным брачный контракт с Самойловой

В суде состоялись предварительные слушания по делу о разводе Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. Основным предметом спора стал брачный договор, который артист требует отменить, ссылаясь на свое уязвимое состояние при его подписании.

В Савеловском районном суде Москвы прошла подготовка к слушаниям по делу о расторжении брака между Оксаной Самойловой и Денисом Устименко-Вайнштейном, известным как рэпер Джиган. Интересы сторон представляли адвокаты, сами супруги на заседание не явились. Судья назначил рассмотрение дела по существу на 1 апреля, процесс пройдет в закрытом режиме, сообщает Москва.ру.

Изначально Самойлова подала на развод. Джиган согласился на расторжение брака, но выдвинул встречные требования. Он настаивает на полной отмене брачного договора, подписанного в 2020 году. По словам его защитника, в случае сохранения контракта артист рискует остаться без всего нажитого имущества.

Адвокат пояснил, что в момент подписания соглашения Джиган проходил лечение и находился в уязвимом состоянии, из-за чего не до конца осознавал последствия своих действий.

Сторона защиты Самойловой подтвердила законность брачного договора с Джиганом. По словам юриста, соглашение оформили у нотариуса с соблюдением всех правовых норм. Представитель модели подчеркнул отсутствие сомнений в дееспособности рэпера на тот момент. Документ устанавливает раздельный режим собственности. Личные доходы артиста после 2020 года принадлежат только ему и не участвуют в разделе.