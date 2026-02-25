Setl Group проложит новую дорогу на Васильевском острове

Холдинг Setl Group профинансирует строительство продолжения улицы Масляный канал. Новая магистраль длиной 200 метров, которую компания построит за свой счет, соединит существующую одноименную улицу с 26–27-й линиями Васильевского острова. Дорога пройдет по территории, ранее занимаемой промышленным предприятием, и будет введена в эксплуатацию к декабрю 2027 года.

По сообщениям пресс-службы, улица районного значения будет оборудована тротуарами, освещением и зелеными насаждениями, что позволит разгрузить транспортные потоки в этой части Василеостровского района. Застройщик также установит два остановочных павильона: один на самом продолжении улицы, второй — на 26–27-й линиях.

Проект реализуется в рамках освоения бывшей промзоны между Кожевенной линией и Масляным каналом, где холдинг возводит жилой комплекс. Помимо жилья, здесь появятся детский сад, поликлиника, два офисно-деловых центра и бар-ресторан. Особое внимание уделят историческим памятникам: реставрация «Особняка-конторы» и «Котельной», входящих в ансамбль кожевенного завода Парамонова, стартует в 2026 году. После завершения работ в них разместятся новые объекты.

Название улица Масляный канал получила в XVIII веке от канала, который огибал Масляный буян — место хранения масла. В 1950-х годах канал засыпали, на его месте проложили дорогу, сохранившую необычную траекторию.