Авито: спрос на вакансии с наставничеством вырос на 64% за год

В 2025 году российские компании стали на 9% чаще предлагать соискателям вакансии с наставничеством, а интерес работников к таким предложениям взлетел на 64%, сообщили в пресс-службе Авито Работе. Наибольший рост числа подобных вакансий зафиксирован в финансах и логистике — плюс 122% за год, а также в промышленности (+115%) и общепите (+104%), уточнили в компании со ссылкой на данные вертикали Авито Работа.

Эти и другие тренды обсуждались на заседании Комитета Госдумы по молодёжной политике с участием представителей бизнеса и законодателей. Первый зампред комитета Михаил Киселёв отметил, что принятый в 2025 году закон о наставничестве уже работает, но важно понять, как он влияет на подготовку кадров и какие ещё меры нужны, чтобы молодёжь получала реальную поддержку. Он подчеркнул, что наставничество должно быть комплексным: помогать не только на работе, но и в учёбе, а также подросткам в сложных жизненных ситуациях.

Замдиректора по работе с госорганами Авито Павел Тихонов рассказал о внутренних практиках компании: каждый новый сотрудник в первые три месяца получает наставника, в департаменте продаж действует клуб сертифицированных наставников Level Up, а с ноября 2025 года работает внешняя программа «Ментор из Авито», где эксперты за взнос на благотворительность проводят сессии. Программа ориентирована на специалистов со стажем от трех лет в своей сфере, стремящихся к развитию до уровня сеньор-специалистов и тимлидов. Отдельное направление — инклюзивное наставничество: проект #СервисБезГраниц помогает коллегам с инвалидностью и в прошлом году занял второе место на конкурсе «Лучшие практики наставничества Москвы». Тихонов добавил, что наставничество снижает стресс у новичков и помогает быстрее адаптироваться, а эффективность наставников оценивают по отзывам и успехам их подопечных.