КГИОП признал памятником дом с мозаичной мастерской Фролова в Петербурге

Представители ведомства признали памятником дом с мозаичной мастерской Владимира Фролова, расположенный на Большом проспекте Васильевского острова. В состав ансамбля включили примыкающее здание на 22-й линии, сообщает «Форпост».

Напомним, что первое здание построили в 1899 году по проекту архитектора Александра Богданова. В 1914 году его переделали, добавили этажи и сделали мансарды. Шестиэтажный доходный дом возвели в 1907 году по проекту его брата Николая Богданова.

Мозаичная мастерская принадлежала младшему сыну владельца, Владимиру Фролову. В первые два десятилетия XX века здесь создали много выдающихся работ. Среди них мозаики для храма Спаса на крови, Никольского Морского собора в Кронштадте и мозаичный фриз по эскизам Сергея Шелкового на доме герцога Лейхтенбергского.