Эксперт Подольская перечислила условия раннего выхода на пенсию в 2026 году

Женщины в возрасте от 54 лет и мужчины от 59 лет, которые потеряли работу и не могут трудоустроиться через службу занятости, имеют право выйти на пенсию досрочно. Кроме них, на ранний заслуженный отдых могут рассчитывать сотрудники вредных производств, многодетные матери, педагоги, медики, жители Крайнего Севера и ряд других категорий граждан.

Безработные предпенсионеры и льготные профессии

Эксперт Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская в беседе с РИА Новости назвала категории граждан, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. По ее словам, женщины в возрасте 54 лет и мужчины 59 лет, вставшие на учет в службу занятости и не сумевшие найти работу, могут выйти на пенсию досрочно.

Сотрудники вредных производств уходят на пенсию с 45 лет женщины и с 50 мужчины. Педагоги, артисты и медработники с 25-летним стажем выходят через пять лет после его выработки. Многодетные матери имеют особые условия, их возраст зависит от числа детей и варьируется от 50 до 57 лет.

Отдельные сроки установлены для опекунов инвалидов, жителей Крайнего Севера, оленеводов, рыбаков и охотников-промысловиков.

Семейное положение

Право на досрочную пенсию имеют женщины со страховым стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем от 42 лет. Они могут выйти на пенсию на два года раньше установленного возраста. Многодетные матери при наличии трех детей могут уйти на пенсию на три года раньше.

Родители детей с инвалидностью также имеют льготы. Отцы при стаже 20 лет выходят на пенсию в 55 лет, матери при стаже 15 лет — в 50. Важным условием является достижение ребенком возраста восьми лет к моменту выхода на пенсию.

Выслуга лет

Космонавты могут выйти на пенсию при стаже 25 лет для мужчин и 20 для женщин, летчики — 25 и 20 лет соответственно. Педагоги и врачи имеют право на пенсию после выработки специального стажа: 25 лет для педагогов, 25 лет для сельских медиков и 30 лет для городских. Творческие работники, включая артистов балета и цирка, могут уйти на пенсию при стаже от 15 до 20 лет в зависимости от специфики.

Военнослужащие и силовики выходят на пенсию при выслуге 20 лет или общем стаже 25 лет. Госслужащие должны иметь стаж федеральной гражданской службы, который в 2026 году составляет 20 лет.

Инвалидность

Люди с инвалидностью I группы по зрению выходят на пенсию в 50 лет для мужчин и 40 для женщин. Лилипуты и карлики — в 45 и 40 лет соответственно. Граждане, ставшие инвалидами из-за военной травмы, имеют право на пенсию в 55 лет для мужчин и 50 для женщин. Для всех этих категорий требуется наличие необходимого страхового стажа и 30 пенсионных баллов.