Ленобласть перевыполнила план по обновлению автобусов

Ленинградская область по итогам 2025 года достигла 96,2% автобусов, соответствующих нормативным требованиям. Парк пополнили 164 новых машины, поступивших по льготному лизингу.

В регионе подвели итоги обновления автобусного парка за 2025 год. Программу реализуют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» по поручению президента России Владимира Путина. Доля автобусов, соответствующих нормативным требованиям, достигла 96,2%. Данный показатель превысил плановое значение в 85,7%, пишет «Невский проспект».



За 2025 год автопарк региона пополнили 164 новых автобуса. Техника поступила по льготному лизингу. Так, Ленобласть получила 12 машин от Минтранса, 112 от Минпромторга, еще 40 оказались приобретены с возмещением из областного бюджета.

Представители Комитета по транспорту Ленобласти отметили повышение доступности и комфорта перевозок, в том числе для маломобильных групп населения.