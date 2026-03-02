Мойка78: Сбер объединил регистрацию ИП и выбор АУСН в приложении

Сбер внедрил возможность выбора Автоматизированной упрощенной системы налогообложения прямо при оформлении ИП через СберБанк Онлайн.

Как сообщили в пресс-службе, раньше предпринимателям приходилось тратить время на подключение этого режима после регистрации, но теперь процедура стала полностью цифровой: в разделе «Сервисы для бизнеса» достаточно выбрать «Регистрация ИП», указать нужную систему налогообложения и подписать документы через «Госключ».

По данным Сбера, упрощенные налоговые режимы предпочитают свыше 70% начинающих бизнесменов, а сервисом регистрации ИП в банке ежегодно пользуются более 80 тысяч человек, и благодаря обновлению этот показатель может вырасти на 5%. Помимо регистрации, через СберБанк Онлайн можно открыть расчетный счет, оценить кредитные возможности и подать заявки на эквайринг, онлайн-кассу и другие сервисы для ведения бизнеса.

