Авито: техники и сварщики стали самыми востребованными рабочими в России

Спрос на рабочие специальности в России продолжает расти, причём наибольшую динамику показывают техники, литейщики и сварщики, сообщили в пресс-службе Авито Работы со ссылкой на совместное исследование Авито Работы и образовательной платформы Нетология. Аналитики сравнили период декабрь 2025 — январь 2026 с аналогичным временем годом ранее и выяснили, что число вакансий для техников увеличилось на 115% при средней предлагаемой зарплате 80 242 рубля, для литейщиков — на 106% (среднее зарплатное предложение 74 301 рубль), для сварщиков — на 95% ( среднее зарплатное предложение 153 247 рублей). В пятёрку лидеров также вошли электрогазосварщики (+59%, с предлагаемым доходом 74 295 рублей) и бурильщики (+57%, зарплатные предложения достигают 200 тысяч рублей). Указанные зарплаты актуальны для специалистов с опытом 1–3 года, а более опытные мастера могут претендовать на более высокий доход.

Отдельно эксперты отметили взрывной рост спроса на рабочих, владеющих навыками работы с автоматизированными системами: в доставке и логистике таких вакансий стало на 175% больше, в техобслуживании — на 37%, в сельском хозяйстве — на 8%. Это, по мнению аналитиков, требует от соискателей не только практических умений, но и цифровой грамотности.

Параллельно Авито Работа и Нетология запустили просветительский проект «Я б в рабочие пошел», призванный разрушить мифы о непрестижности рабочих профессий. Как сообщается на сайте проекта крупные работодатели РЖД, Норникель и Самокат участвовали в создании атласа рабочих профессий и рассказали о самых востребованных специальностях.

GR-директор Нетологии Валентина Куренкова отметила, что проект помогает понять, как цифровизация и автоматизация изменили сферу рабочих специальностей, и показывает реальные карьерные перспективы современных специалистов. Директор по развитию Авито Работы Роман Губанов добавил, что интерес соискателей к таким направлениям подтверждается данными платформы: в 2025 году число откликов на вакансии плавильщиков выросло на 146%, электрогазосварщиков — на 145%, авторазборщиков — на 129%, что свидетельствует о стабильной востребованности этих профессий и их привлекательности благодаря работе с новым оборудованием.